In barca verso la Gallinara, una giornata di vela per cinque ragazzi con disabilità

Sabato 5 settembre, cinque ragazzi con disabilità sono stati protagonisti di una giornata in barca, con partenza dal porto di Alassio e navigazione intorno all’isola Gallinara.

L’iniziativa rientra nel service “Un Respiro sull’Acqua”, promosso dal Rotary Club Alassio insieme ai Rotary Club del Ponente ligure, con capofila il Rotary Club Imperia, all’associazione Handarpermare e, per il club alassino, ad Anffas.

A bordo, i ragazzi hanno potuto avvicinarsi al mondo della vela, vivendo il vento, le onde e le manovre dell’imbarcazione e provando anche a timonare. Un’esperienza andata oltre il semplice svago: prendere il timone, seguire una rotta e collaborare con l’equipaggio hanno permesso di sperimentare autonomia, responsabilità e fiducia nelle proprie capacità.

È questo il significato di “Un Respiro sull’Acqua”: creare concrete opportunità di inclusione attraverso la vela, superando le barriere che spesso limitano l’accesso delle persone con disabilità a nuove esperienze.

La collaborazione tra Rotary, Handarpermare e Anffas dimostra come il lavoro condiviso possa trasformare un progetto in un’esperienza significativa.

Per il Rotary Club Alassio, il service rappresenta pienamente la propria vocazione sociale, promuovendo solidarietà, inclusione e attenzione alle persone più fragili.

Alla fine restano soprattutto i sorrisi e la sensazione di avere davanti non un limite, ma una rotta da seguire.