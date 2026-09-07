Scaletto senza scalini, oltre 3mila accessi nella stagione 2026

Si è concluso domenica 6 il servizio di balneazione dello Scaletto senza scalini, la spiaggia senza barriere che anche quest’estate ha garantito a persone con disabilità la possibilità di vivere il mare in condizioni di accessibilità e sicurezza.

A tracciare il bilancio della stagione, nella cena di chiusra della stagione, è stato il responsabile Ugo Cappello, che ha presentato i dati relativi alla balneazione: nel corso dell’estate sono stati oltre 3mila gli accessi di persone con disabilità alla spiaggia senza barriere.

Tra le novità introdotte quest’anno anche una sperimentazione dedicata alle persone non vedenti, con l’attivazione del servizio della cassa a bordo spiaggia. Un servizio che ha consentito anche ad alcuni soci Uici e a persone con disabilità visiva provenienti da altre regioni di poter usufruire del mare in maggiore autonomia e sicurezza.

"In forma sperimentale, per i Non Vedenti – spiega la Uici- Unione Italiana Cichi e Ipovedenti di savona - è stato attivato il servizio della cassa a bordo spiaggia, permettendo di poter fare il bagno in sicurezza e in autonomia anche ad alcuni nostri soci Uici e ad altre persone con disabilità visiva provenienti da altre regioni. In forma sperimentale, per i Non Vedenti è stato attivato il servizio della cassa a bordo spiaggia, permettendo di poter fare il bagno in sicurezza e in autonomia anche ad alcuni nostri soci Uici e ad altre persone con disabilità visiva provenienti da altre regioni".

"Mediante un po’ di musica allegra aggiunge Uici - il bagno è stato un piacere e molto apprezzato dai nostri soci. La giornata si è conclusa con un ottimo pranzo conviviale condiviso, dove ognuno di noi ha portato una pietanza da offrire agli altri commensali. Naturalmente il nostro è un arrivederci all’anno prossimo! Facciamo i complimenti a tutti i bagnini tutti gli assistenti e i volontari che in questi mesi si sono alternati permettendoci di goderci il mare della Liguria"