La Croce Rossa di Toirano dona uovo da 9 kg al Pronto Soccorso del Santa Corona (FOTO e VIDEO)

Ieri, i volontari del Comitato CRI di Toirano, da più di un mese impegnati nella consegna di farmaci e spesa sul territorio comunale, hanno ricavato un momento per compiere un piccolo gesto di solidarietà nei confronti del personale al lavoro nel Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona.

Grazie al direttore del Centro Commerciale “Le Serre” di Albenga, è stato possibile donare un uovo da 9 kg al reparto, per allietare il duro lavoro di tutti gli operatori.

“Sono momenti difficili, sia per gli operatori sanitari, sia per i lavoratori dei supermercati e degli esercenti rimasti aperti, tuttavia è proprio in questi momenti che un comitato piccolo come il nostro diventa fondamentale all’interno del tessuto sociale della propria comunità. Siamo in campo dall’inizio di questa emergenza e rimarremo schierati al fianco di chi ha bisogno anche nella fase di ripristino”, dice il vicepresidente CRI Toirano, Mattia Bruzzo.