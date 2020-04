Guasto ad un quadro elettrico all'Italiana Coke di Cairo: intervento dei vigili del fuoco

Un guasto ai danni di un quadro elettrico, all'interno dello stabilimento dell'Italiana Coke a Cairo Montenotte, ha provocato un incendio che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata odierna.

Un denso fumo nero ha reso in breve tempo l’aria irrespirabile e uno degli operai presenti sul luogo di lavoro è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo per una possibile intossicazione. L'uomo, un elettricista, le cui condizioni sono in miglioramento è stato dimesso in serata dal nosocomio savonese.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e Paolo Lambertini, sindaco di Cairo.