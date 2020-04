Il Prefetto di Savona Antonio Cananà in visita a Balestrino

Annuncia Gabriella Ismarro, sindaco del Comune di Balestrino: "Nel pomeriggio io e il vice sindaco Stefano Saturno, abbiamo incontrato, nel municipio di Balestrino, il Prefetto di Savona Dott. Antonio Cananà. Già nelle scorse settimane, telefonicamente, si era interessato circa la situazione nel nostro piccolo paese manifestando la Sua disponibilità.

Durante la gradita visita di oggi pomeriggio abbiamo approfondito alcuni aspetti riguardanti il mantenere efficiente la gestione della macchina amministrativa, seppur con i limiti imposti dalle normative nazionali, in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19; a tal proposito confermando la disponibilità della Prefettura nel supportare, soprattutto gli Enti di più piccole dimensioni come il nostro, si è complimentato per il lavoro svolto all’unisono con le altre istituzioni statali.

Abbiamo portato alla Sua attenzione l’allarme che il tessuto economico sicuramente risentirà, ancora di più nei prossimi mesi e, con profonda sensibilità, si è raccomandato di affrontare le situazioni di disagio nel miglior modo possibile pur sapendo che le difficoltà saranno moltissime.

Abbiamo condiviso con lui le considerazioni sulle ultime stringenti misure adottate a tutela di tutti i balestrinesi e in special modo di coloro che, erogando servizi essenziali, devono lavorare, oltre al rassicurarlo confermando che la maggior parte della popolazione segue in modo corretto le indicazioni date. Ringrazio il Prefetto per questa visita che dimostra ancora una volta la Sua vicinanza al territorio e a tutte le comunità della Provincia".