Cairo, il sindaco Lambertini sul bilancio di previsione: "Equilibrio, servizi garantiti e tasse invariate"

È convocato per lunedì 22 dicembre alle ore 12 il Consiglio comunale di Cairo Montenotte. Tra i punti principali della seduta, l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, definito dal sindaco Paolo Lambertini “un segnale importante per la città, approvato entro la fine dell'anno”.

“Si tratta di un bilancio in equilibrio, che garantisce la continuità dei servizi e individua chiaramente gli investimenti da realizzare, a partire dalla difesa del suolo, con una quota significativa di risorse dedicate”, spiega Lambertini, sottolineando che le tasse rimarranno invariate.

All’ordine del giorno figurano anche il riconoscimento dei contributi sulla TARI per privati e aziende colpite dall’alluvione del 22 settembre (LEGGI QUI), l’adesione alla DMO “Luoghi del Medioevo ETS” con l’approvazione dello statuto, e un’interrogazione a risposta scritta dei consiglieri di Cairo in Comune, Giorgia Ferrari e Lisa Tortarolo, sugli aggiornamenti dello studio epidemiologico della popolazione.