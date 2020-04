La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "La prigione della monotonia"

YEPP Albenga è l’associazione che aiuta i giovani a realizzare le proprie idee, a diventare cittadini attivi, e a portare ad Albenga il cambiamento che desiderano. Ha sede nel Centro Giovani di Piazza Corridoni 9, ex Cinema Astor.

La prigione della monotonia

In questo periodo di reclusione forzata, l’unica via d’uscita siamo noi stessi. La nostra mente gioca un ruolo importantissimo, perché è l’elemento più forte che abbiamo per rompere le mura di casa nostra. Questa situazione ci terrorizza, facendoci dubitare del nostro ieri, il quotidiano, e del nostro domani, il futuro. In aggiunta a ciò abbiamo uno spazio delimitato, che ci impedisce di vivere la nostra solita vita: la scuola e il professore che abbiamo sempre detestato, il lavoro troppo stancante e le cene interminabili dai nonni diventano improvvisamente un’utopia, una realtà nella quale speriamo di tuffarci nuovamente, al più presto.

Sembra davvero scontato, ma tante volte prenderci del tempo per pensare, ritrovare la nostra identità e concentrarci su noi stessi è incredibilmente terapeutico, specialmente dopo più di un mese in pura reclusione. Non pensavo sarebbe stato così difficile, mentre invece spesso mi ritrovo a piangere solo al pensiero del rumore delle onde che si infrangono sulla battigia, il suono che mi manca di più in assoluto, insieme al suo profumo di sale. È dannatamente impossibile mantenere la calma e non perdere la testa in un periodo del genere, ma cos’altro possiamo fare?

La sera, in primavera ed estate, è sempre stato un momento magico per me: prima che tutto inizi a spegnersi nel buio della notte, c'è un istante nel quale ciò che ci circonda, illuminato dal sole, risulta più colorato e limpido rispetto al resto della giornata, e l'aria fresca muove le foglie dei tigli. In un attimo il cielo inizia a tingersi di viola fino a diventare blu e nero, e questa tela meravigliosa si riempie di stelle. Il caldo della giornata inizia a sfumare e il vento fresco a farsi sentire sulla pelle. Solo io riesco a percepire questo profumo, quello di libertà, freschezza e serenità? Bastano dieci minuti per staccare la spina e lasciarsi trascinare dal mondo della natura, che circonda le nostre dimore, abbandonare tutto ciò di oggettivo e concreto e respirare a pieni polmoni l'aroma della vita.

Oggi parlavo con mia madre di quanto la mia quotidianità mi manchi, insieme ai progetti che avevo per quest'anno, i miei obiettivi e i viaggi programmati e anche lei ha confermato che è normale sentirsi totalmente instabili, svuotati e insicuri. Lasciando fluire liberamente i nostri pensieri, siamo entrambe arrivate a una conclusione che attualmente in troppi stiamo scordando: noi siamo vivi, ed è questa la cosa più importante su cui dobbiamo focalizzarci. Tutti quanti sappiamo che questo sarà un anno particolare e che tutti i “buoni propositi – Anno 2020” andranno a farsi fottere, ma non dobbiamo dimenticare l'importanza dell'essere al sicuro, nonostante tutto, e di poterci sedere sul nostro balcone la sera e respirare, ricordandoci che questo non è un sogno. Se non altro, dopo quest'anno così meravigliosamente pieno di merda il male che ci potrà accadere, forse, in futuro sarà un pochettino più facile da affrontare. Solo un pochettino.

Ci stiamo facendo le ossa, ogni giorno: è l'ora di essere forti, credere in noi stessi, nella forza dell'unione e avere fede.

Nicole Vio, 16 anni, vive ad Albenga e frequenta il Liceo Giordano Bruno a indirizzo linguistico, dove studia inglese, francese e tedesco. Ama i viaggi, la musica, il teatro e la scrittura, e con lo Yepp sta finalmente realizzando i suoi sogni!