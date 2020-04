Pancake: la dolce colazione Made in USA

È una domanda che quasi tutti ci siamo posti almeno una volta nella nostra vita: ma cosa si mangia all’estero per colazione? Dolce o salato?

La colazione si sa è il pasto più importante della giornata, quello che non deve mai mancare e che deve essere completo di tutte le calorie e vitamine necessarie per farci affrontare la giornata che ci aspetta.

Per questo motivo deve essere sempre fatta e soprattutto deve essere equilibrata e sostanziosa. Se si sta seguendo una dieta o la si vorrebbe incominciare, la colazione non dovrebbe essere il pasto da sacrificare, ma bensì quello da valorizzare e che potrebbe anche facilitarvi durante l’intera dieta.

In Italia, la colazione classica e caffè/ cappuccino e cornetto, quindi prettamente dolce, ma all’estero non è esattamente così. La cultura culinaria italiana è una delle poche che prevede il dolce a colazione.

Una colazione basata solo sugli zuccheri potrebbe essere positiva come non esserlo. Infatti i zuccheri ci danno subito lo sprint giusto per iniziare la giornata ma già verso metà mattinata perderebbe la sua funzionalità energetica.

Per questo motivo bisognerebbe consumare una colazione in parte salata oppure fare uno spuntino a metà mattinata.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo in cui vi daremo la ricetta per realizzare i pancake americani. Ovvero quelle golose frittelle fatte in padella che possono essere condite sia con marmellate o altre creme dolci oppure accompagnate da uova strapazzate e bacon, in vero stile americano.

Pancake: ingredienti

Vediamo quali sono gli ingredienti necessari per realizzare 6/8 pancake.

130 gr di farina 00

2 uova

Mezza bustina di lievito

200 gr di latte

15 gr di zucchero

30 gr di burro fuso

Olio d’oliva per ungere la padella

Se volete realizzare dei pancake ancora più neutri e quindi ideali anche per una colazione salata potete diminuire le dosi di zucchero o scegliere di eliminarlo del tutto.

Pancake: tutti i passaggi per prepararli

La prima cosa da fare pe preparare i pancake è quella di separare i tuorli dagli albumi.

Montate gli albumi a neve e lasciateli da parte. Occupatevi ora dei tuorli.

Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, montate i tuorli insieme allo zucchero fino a far sciogliere questo ultimo e aggiungete poi a filo il burro fuso (raffreddato) e il latte, poco alla volta.

Amalgamate bene tutti questi ingredienti e infine versate la farina e il lievito ben setacciati, così da evitare la formazione di fastidiosi grumi.

Ultimo passaggio, versate gli albumi montati a neve, aggiungeteli poco alla volta e incorporateli con una spatola, con dei movimenti dal basso verso l’alto.

Mescolate il tutto fino a quando otterrete un composto chiaro, spumoso ed omogeneo.

In una padella antiaderente versate un filo d’olio e fatelo riscaldare a fuoco medio.

Con l’aiuto di un mestolino versate un po’ di composto sul centro della padella e con un movimento circolare del polso date una forma rotonda al vostro pancake.

Fate cuocere 2 o 3 minuti per lato e poi giratelo. Un trucchetto molto utile per capire quando girare i pancake è quello di aspettare che sul lato crudo si formino tante piccole bollicine, a quel punto potete girare.

Continuate a cuocere i vostri pancake fino a quando non avrete terminato il composto e serviteli ben caldi con una noce di burro in cima.

Potete farcirli con qualsiasi tipo di marmellata, crema di nocciole e della frutta fresca.

Mentre per la versione salata, con bacon e uova strapazzate.