25 Aprile, il Pd Albenga accoglie l'invito dell'Anpi: "Esponiamo tricolore facendo suonare 'Bella Ciao'"

"Sabato 25 Aprile sarà il 75° anniversario della Liberazione d’Italia. A causa delle misure di contenimento relative alla pandemia da Covid-19 in corso e secondo le indicazioni del Prefetto, non potrà essere svolta la consueta commemorazione con presenza delle associazioni e dei cittadini. Ciononostante l'amministrazione ingauna non mancherà di onorare i nostri caduti" commenta in una nota il Circolo Pd di Albenga.

"A nome di tutti i cittadini albenganesi la mattina del 25 aprile il sindaco procederà alla commemorazione e noi potremo seguirlo sulla pagina Facebook del Comune. Aggiungiamo una riflessione: in questi giorni in cui ognuno di noi sta maturando una esperienza diretta di cosa può significare sentirsi privato di alcune libertà, anche se in modo assai diverso da quali possano essere stati i drammi e le privazioni subite dalla popolazione durante il periodo di guerra e di occupazione Nazi-Fascista, il giorno della liberazione assume un connotato simbolico ancora più importante".

"Oggi più di ieri, vogliamo fermarci a ricordare i nostri padri e nonni che combattendo ci hanno resi liberi. Utilizziamo il tempo che siamo costretti a passare in casa per informarci, per raccontare e farci raccontare cos'è stata la Liberazione e cos'è stato il Nazi-fascismo - conclude il Pd Albenga - Accogliamo quindi con piacere l'invito dell'Anpi ed invitiamo la popolazione a celebrare il 25 Aprile esponendo il tricolore dal proprio balcone e facendo suonare alle ore 15.00 l'inno partigiano 'Bella Ciao'. Il XXV Aprile è la festa della Liberazione, la festa di tutti gli Italiani, la festa della Libertà".