Covid-19, Anzalone: “Lo sport di base rischia di scomparire, il governo faccia marcia indietro”

“Il governo faccia marcia indietro, lo sport di base rischia davvero di scomparire - spiega in una nota Stefano Anzalone, consigliere comunale allo Sport - a causa dell’emergenza coronavirus e da Roma nessuno muove un dito per aiutare realtà che hanno numeri incredibili in tutta Italia: solo in Liguria parliamo di 3.000 società sportive. Le ultime parole del premier Conte sui provvedimenti da attuare in attesa del vaccino significano la chiusura di migliaia di associazioni sportive sul territorio che danno lavoro a centinaia di persone; quasi zero aiuti da Roma per queste realtà e adesso anche divieti che significano una condanna definitiva: siamo pronti ad opporci, chiediamo collaborazione e sostegno ma dal governo solo silenzi ed ostacoli”.