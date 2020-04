25 aprile: Alassio commemora con un video sui social

"Inizialmente avevamo pensato ad una cerimonia simbolica - spiega Angelo Galtieri, vice sindaco di Alassio - con i soli rappresentanti delle istituzioni: nessun assembramento e rispetto delle distanze di sicurezza. La nota della Prefettura ha di fatto cancellato ogni iniziativa pubblica ma, se esiste un momento storico, dal dopoguerra ad oggi, in cui il tema della Libertà viene percepito in tutta la sua universalità, è sicuramente quello attuale.

Da settimane siamo chiusi nelle nostre abitazioni, allontanati in molti casi dagli affetti per quella che molti hanno definito una guerra ad un nemico invisibile. Ed è per questo che i festeggiamenti per il 25 aprile, per il giorno della Liberazione, assumono oggi un'importanza irrinunciabile. Il 25 aprile ricordiamo quelli che con il loro sacrificio di combattenti ci hanno conquistato la libertà; presto, in una data che confidiamo vicina, ricorderemo quelli che con la loro abnegazione di medici, infermieri, ricercatori, forze dell'ordine e volontari ce l'hanno restituita".

"Nell'impossibilità di predisporre un programma partecipato - prosegue - si è voluto quindi ricorrere ai mezzi telematici che ancora una volta, in questa emergenza da Covid-19, ci hanno supportato. Dalle ore 10 del 25 aprile sulla pagina facebook della Città di Alassio sarà pubblicato un video nel quale accanto al mio saluto troverete un momento di commemorazione della Prof.ssa Lorena Nattero , delegata ANPI di Alassio-Laigueglia, cui farà seguito la benedizione delle corone da parte di Don Gabriele Corini. Nella mattinata del 25 aprile, invece, insieme al Comandante della Polizia Municipale provvederò personalmente a deporre le corone ai Monumenti ai Caduti della nostra Città".