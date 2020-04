Borghetto, trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina: arrestato 30enne marocchino

Nell’ambito dei servizi antidroga pianificati sul territorio dalla Compagnia carabinieri di Albenga, i carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito, nel corso della notte, a conclusione di una rapida indagine, hanno arrestato un 30enne marocchino E. K. T., privo di permesso di soggiorno, il quale era stato notato aggirarsi nel comune borghettino dai militari della Stazione che stavano sorvegliando il territorio.

L'uomo è stato notato cambiare più volte il mezzo di trasporto nell’arco della stessa serata passando da un’autovettura ad uno scooter. I militari hanno atteso l’ultimo cambio di veicolo e quindi hanno proceduto a bloccarlo, con il rinforzo di una seconda pattuglia di carabinieri, chiudendolo in una strada secondaria della zona urbana. Il nordafricano ha accennato ad una fuga per sottrarsi evidentemente al controllo di polizia, ma i militari dell'Arma lo hanno comunque afferrato prima che si dileguasse.

L’accurata perquisizione del mezzo, ha permesso di rinvenire in un vano ricavato sotto il sedile del guidatore, un pacchetto contenente la droga: oltre mezzo chilogrammo di cocaina pura. È stato questo il quantitativo sequestrato in quel frangente dai carabinieri che hanno provveduto ovviamente a dichiararlo in stato di arresto, dopo aver sequestrato i due veicoli entrambi utilizzati per il trasporto la consegna ai “clienti” dello stupefacente. Il giro d’affari avrebbe fatto fruttare all’incauto pusher ben 50.000 euro.

Prosegue, intanto, l’attività di controllo del territorio che ha già fatto registrare in settimana diversi rilevanti sequestri di droga a carico di cittadini italiani e stranieri. Segno evidente che per limitare il rischio di essere controllati dalle numerose pattuglie delle forze dell’ordine impegnate nei controlli per il contenimento del virus, i malintenzionati decidano di effettuare approvvigionamenti maggiori e meno viaggi.