Coronavirus nelle altre province liguri: 3 decessi nell'Imperiese, nessuno nello Spezzino, 5 al San Martino di Genova

Con il decesso di tre pazienti positivi al Covid-19, tornano a salire i numeri in provincia di Imperia. Nelle ultime 24 ore sono morti una donna di 88 anni e due uomini di 71 e 76 anni. Il totale delle vittime da Coronavirus in questa provincia sale, quindi, a 166.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 La Spezia segnalano che, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi di pazienti COVID-19 positivi.

A Genova, presso l'ospedale San Martino, A oggi sono 20 i ricoverati in Malattie Infettive, 27 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 12 al Padiglione 10, 71 al Padiglione 12, 9 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 23 al Maragliano, 3 i pazienti nel reparto Covid per pazienti oncologici.

Contestualmente la Direzione Sanitaria segnala 5 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

Di un paziente nato a Calasetta e residente a Genova di 88 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Di un paziente nato in provincia di Grosseto e residente a Genova di 71 anni, presso il Padiglione 12.

Di una paziente nata e residente a Genova di 88 anni, presso il Padiglione 12.

Di un paziente nato a Cremona e residente a Genova di 73 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Di una paziente nata e residente a Genova di 84 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.