Savona, in commissione il punto sulle Rp e Rsa savonesi, Rambaudi (Opere Sociali): “Siamo in difficoltà, facciano i tamponi ai nostri infermieri”

La situazione delle Rp e delle Rsa savonesi gestite da Opere Sociali al centro della terza commissione consiliare di questo pomeriggio in comune a Savona alla quale hanno partecipato il presidente di Opere Sociali Giovanni De Filippi e l’amministratore unico di Opere Sociali Servizi Lorena Rambaudi che ha illustrato il quadro delle difficoltà riscontrate nelle 4 strutture presenti nel capoluogo di provincia sottolineando le criticità legate al personale (soprattutto agli infermieri) e ai test sierologici.

Nella Rp Bagnasco con 53 posti sono stati 17 i decessi totali (tra positivi al Covid e non), nella Rp Santuario 95 ospiti e 14 decessi (22 persone positive al Coronavirus tra ospiti e personale), Rsa Santuario si sono registrati 25 decessi, buone notizie dall’Rsa Noceti considerata CovidFree (un decesso sospetto Covid, per un totale di 6).

“E’ una situazione difficile e complessa, stiamo lavorando con tanta difficoltà, il sistema che non era preparato a livello nazionale lo è stato anche per le strutture per anziani. L’andamento dei decessi dell’anno scorso e di quest’anno non c’è una grossa differenza, è stato molto enfatizzato questo aspetto ma vorrei stemperare. Non è detto che si muoia da Covid19, lì contiamo tutti i decessi come se lo fossero ma non lo sappiamo finché non avviene il tampone all’ospedale, in struttura ad esempio non viene fatto. Da subito comunque abbiamo chiuso gli accessi anticipatamente e siamo riusciti a blindare le strutture per parecchio tempo” ha spiegato Lorena Rambaudi.

Al centro della discussione i test sierologici, che hanno dato esiti preoccupanti per il numero alto dei pazienti e del personale risultati positivi. Contagi poi smentiti dai tamponi.

“Eravamo molto contenti, li avevamo chiesti ma hanno creato grande confusione e problemi, ci sono tanti falsi negativi e falsi positivi soprattutto sul personale. Avevamo persone positive ai test e poi negativi ai tamponi, ci troviamo con tanti operatori fermi a casa, alcuni non stanno bene ma altri non hanno sintomi che però devono restare nella loro abitazione. Abbiamo chiesto ad Alisa chi può rientrare al lavoro. Oggi ci viene fatta una richiesta come se fossimo un reparto ospedaliero, non lo siamo, per troppo tempo non potevamo effettuare l’isolamento” prosegue l’amministratore unico.

“Ci è stato assicurato che due infermieri della marina militare arriveranno al Santuario, i nostri infermieri non ce la fanno a supportare turni 12-14 ore di lavoro, chiediamo che facciano i tamponi più velocemente, se sono negativi così poi potranno rientrare a lavorare. Se non arrivano aiuti esterni non sapremo come fare, siamo in difficoltà. Il futuro ci preoccupa” conclude Lorena Rambaudi.