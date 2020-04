I migliori metodi per navigare e giocare in sicurezza

Quanti rischi nasconde il web? Tantissimi, soprattutto se la navigazione online avviene in maniera eccessivamente superficiale, correndo poi il rischio che il proprio computer venga colpito da parte di qualche virus piuttosto che malware: in fondo, il web ne è pieno e saper riconoscere le potenziali minacce ed evitarle è fondamentale. Insomma, prevenire è sempre molto meglio che curare.

Spesso è proprio chi ha poca esperienza che non si tutela a sufficienza e rischia, navigando sul web, di imbattersi in minacce di ogni tipo e di subire un pericolo attacco frontale. Sapere come si può navigare in totale sicurezza è fondamentale, dal momento che online, ormai, siamo abituati a svolgere qualsiasi tipo di attività.

Ad esempio, anche il gioco online è cresciuto in maniera impressionante nel corso degli ultimi, stimolato proprio anche dal boom di smartphone e tablet. Sul proprio dispositivo mobile scommettere è diventato molto più semplice e pratico che farlo da pc, come dimostrano i dati relativi al 2019, dove si è verificato il tanto atteso sorpasso dei giocatori che puntano da mobile su quelli che puntano da pc. Online ci sono numerose opzioni per giocare per chi ama, ad esempio, il mondo del poker: un’ottima soluzione è rappresentata dalla scelta di un portale di poker on-line titolare di una concessione ADM che sia in grado di tutelare al massimo la sicurezza dell’utente, ma al contempo offrire un’esperienza di gioco di alta qualità.

Attenzione alla scelta del browser

Sia navigando dal computer che dal proprio smartphone o tablet, è ovvio che c’è la necessità di usare un browser apposito. Prima di tutto, quindi, è necessario verificare che quest’ultimo sia sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Spesso e volentieri, infatti, diverse violazioni di sicurezza sfruttano le falle lasciate dai browser che non sono stati aggiornati.

Controllare sempre la presenza del protocollo HTTPS

Un altro suggerimento da cogliere al volo per essere sicuri di navigare senza evidenti rischi è quello di accertarsi sempre che il sito web su cui si ha intenzione di cliccare usi il protocollo HTTPS. Date un’occhiata all’url e se impiega questo protocollo, allora quel determinato portale sfrutta uno strumento targato SSL.

In poche parole, vuol dire che questo portale presenta un certificato di autenticazione e di integrità dei dati, così come protegge tutti gli scambi di informazioni che avvengono, garantendo adeguata protezione anche nei confronti di intercettazioni e di compromissioni.

Usare un antivirus di qualità

Ovviamente, un altro suggerimento da seguire per poter navigare in modo sicuro e tranquillo è quello di utilizzare un antivirus efficiente e completo, che possa rispondere a qualsiasi esigenza dal punto di vista della protezione dei dati dell’utente quando si è online, proteggendoli da ogni tipo di minaccia.

Un antivirus di qualità deve essere in grado di individuare le minacce, come malware e virus, prevenendo i possibili attacchi. Qualora, ad esempio, l’utente si dovesse recare su un sito web fraudolento oppure non sicuro, è compito dell’antivirus metterlo in guardia ed evitare che possa navigare su quella piattaforma: stesso discorso, ovviamente, anche per smartphone e tablet, che dovranno essere adeguatamente protetti a loro volta.