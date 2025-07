Windows 11 Pro: dove acquistare la licenza al miglior prezzo

La versione Pro di Windows 11 offre strumenti avanzati, pensati per aumentare la sicurezza, la produttività e il controllo sul sistema. Tuttavia, acquistare una licenza di Windows 11 Pro al giusto prezzo richiede attenzione: i costi variano sensibilmente a seconda del canale di vendita e del tipo di licenza acquistata.

Differenze tra Windows 11 Home e Pro

Sebbene le versioni Home e Pro condividano molte delle funzionalità base di Windows 11, ci sono alcune differenze sostanziali che rendono la versione Pro più adatta a un’utenza professionale o aziendale. Il sistema operativo Windows 11 Pro include infatti strumenti pensati per chi lavora con dati sensibili, per chi gestisce una rete di dispositivi o per chi necessita di accedere da remoto al proprio computer in modo sicuro.

Una delle funzionalità più apprezzate è BitLocker, il sistema di crittografia che protegge i dati memorizzati sul disco in caso di furto o accesso non autorizzato. Altro elemento distintivo è la possibilità di configurare e utilizzare Desktop Remoto, utile per accedere al proprio dispositivo ovunque ci si trovi. La versione 11 Pro di Windows integra inoltre strumenti per la virtualizzazione come Hyper-V e consente di collegare il dispositivo a un dominio aziendale, permettendo una gestione centralizzata delle impostazioni e degli aggiornamenti. Tutte queste funzioni non sono disponibili nella versione Home, che resta pensata per un uso più tradizionale e domestico.

I migliori rivenditori per Windows 11 Pro

Acquistare una licenza Windows al giusto prezzo può sembrare complicato, ma con le giuste informazioni è possibile evitare di spendere più del dovuto. La fonte più ovvia è il Microsoft Store, dove la licenza è venduta a prezzo pieno. Tuttavia, esistono rivenditori autorizzati e piattaforme affidabili che offrono sconti consistenti.

Ecco alcune alternative da considerare.

● Licensel: rivenditore certificato Microsoft, offre licenze retail usate e dismesse dal precedente proprietario, per cui è possibile acquistarle ad un prezzo più conveniente.

● Amazon: spesso presenta offerte su licenze digitali con spedizione immediata e recensioni verificabili.

● Mr Key Shop, KeysWorlds, G2A o Kinguin: piattaforme affidabili che offrono chiavi OEM a prezzi ribassati.

● Store online ufficiali di hardware (es. Euronics, Mediaworld, Unieuro): talvolta propongono licenze in bundle con PC o altri prodotti informatici.

Licenze OEM: risparmio garantito con alcune limitazioni

Una delle opzioni più convenienti per ottenere Windows 11 Pro a un prezzo ridotto è rappresentata dalle licenze OEM. Queste licenze sono state pensate originariamente per i produttori di computer e vengono vendute in abbinamento a nuovi dispositivi o componenti hardware. Tuttavia, oggi è possibile acquistarle anche separatamente, a patto che si accetti qualche limitazione.

La principale differenza rispetto alle licenze Retail è che le OEM sono legate alla macchina sulla quale vengono attivate per la prima volta. Questo significa che, una volta installata su un computer, non è più possibile trasferirla su un altro dispositivo. Inoltre, l’assistenza tecnica in caso di problemi non viene fornita da Microsoft, ma dal rivenditore o dall’assemblatore del PC.

Nonostante questi vincoli, per molti utenti le licenze OEM rappresentano un compromesso più che accettabile, soprattutto se si tratta di un dispositivo che non si prevede di sostituire a breve. Sono ideali anche per piccole imprese, tecnici informatici o appassionati che assemblano i propri PC.

Bundle Windows 11 Pro + Office

Un'altra possibilità interessante per chi vuole risparmiare sull'acquisto del software è rappresentata dai bundle che uniscono Windows 11 Pro con Microsoft Office. Questi pacchetti combinati sono pensati per offrire il sistema operativo insieme alla suite di produttività, a un prezzo decisamente inferiore rispetto all’acquisto separato.

I bundle più comuni includono Windows 11 Pro insieme a Microsoft Office 2021 oppure Office 365. In alcuni casi, la licenza Office è permanente (senza abbonamento), mentre in altri si tratta di una versione annuale. Questo tipo di soluzione è particolarmente conveniente per professionisti, freelance o studenti, che possono così dotarsi di tutti gli strumenti essenziali per lavorare con un unico acquisto.

Anche in questo caso, è fondamentale scegliere rivenditori affidabili e controllare che le licenze siano chiaramente descritte. Un pacchetto completo, se autentico, permette di ottenere tutto il necessario per lavorare in modo efficiente, con un investimento contenuto.

Come attivare e verificare la licenza Windows 11 Pro

Una volta acquistata la licenza di Windows, è importante sapere come attivarla correttamente. Il procedimento è piuttosto semplice, ma è utile seguire alcuni passaggi con attenzione per evitare errori.

Dalla schermata principale di Windows, basta accedere alle Impostazioni e, nella sezione Sistema, cercare la voce "Attivazione". Qui troverai l’opzione per cambiare il codice Product Key: è il momento di inserire la chiave che hai ricevuto dal rivenditore. Una volta confermata, Windows verificherà automaticamente la validità del codice e procederà con l’attivazione del sistema.

Se il sistema restituisce un messaggio di errore, potrebbe trattarsi di una chiave errata, già utilizzata oppure non compatibile con la versione installata. In questo caso è importante controllare che il sistema operativo attuale sia effettivamente la versione Pro, e non quella Home. In alternativa, puoi contattare il supporto del venditore, che nella maggior parte dei casi offre assistenza per la sostituzione della chiave.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.