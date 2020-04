Albissola, partiti i lavori di riqualificazione del verde nel parcheggio di via Pergolesi

"Come da programma, tra i numerosi lavori di riqualificazione del verde comunale in fase di avvio dopo lo stop causato dall'emergenza Corona-virus, è iniziato l’intervento di riqualificazione del verde nel parcheggio di via Pergolesi, ampiamente utilizzato dalle famiglie residenti nei condomini limitrofi". Lo comunica in una nota l'assessore del comune di Albissola Marina al Verde Pubblico e alla Programmazione Luigi Silvestro.

"Si tratta di un intervento necessario che comporta la rimozione e sostituzione delle attuali piante di ulivo che insistono lungo gli stalli del parcheggio in argomento e che a causa della loro scarsa altezza e dimensioni non adeguate, nel tempo hanno causato parecchi disagi agli automobilisti che usano parcheggiarvi la loro auto; ancora di recente in Comune abbiamo ricevuto lamentele e alcune richieste risarcimeto danni alle auto perchè sovente parcheggiando negli appositi stalli si finiva per urtare con la macchina contro le biforcazioni principali dei tronchi troppo bassi, praticamente ad altezza cofano o specchietti".

"Purtroppo anni fa (amministrazione precedente a Nasuti sindaco), quando è stato realizzato il nuovo parcheggio, la scelta di piantumare quegli 8 ulivi con quelle dimensioni e forma, forse non è stata sufficientemente ragionata perché dette piante hanno una conformazione e altezza assolutamente incompatibili con la funzione dell’area a parcheggio - prosegue - Pertanto con i tecnici del servizio manutenzione del verde comunale abbiamo ritenuto più efficace risolvere la problematica prevedendo la rimozione di questi 8 ulivi e la loro relativa sostituzione con altrettanti alberi della specie "Pero da fiore" molto più adatti per la loro conformazione ad un'area parcheggio e di più facile manutenzione. Gli ulivi verranno riposizionati in altre zone comunali più confacenti alla loro conformazione".

"Nella sostanza e brevemente i lavori prevedono una prima fase di espianto delle 8 piante di ulivo esistenti, la loro sostituzione con la piantumazione di altrettante nuove essenze più adeguate per tipologia e dimensioni all'area parcheggio in questione: in questo caso per la sostituzione sono stati scelti gli alberi della specie "Pero da fiore", tipologia di alberi stradale già utilizzati per viale Faraggiana".

"Infine gli 8 ulivi rimossi verranno ricollocati in altre aree verdi comunali, più confacenti ad ospitarli, nello specifico gli ulivi troveranno la loro nuova sede nelle seguenti aree comunali: 2 nella vicina aiuola in prossimità dell'incrocio con via delle Rogazioni; 2 nei giardini nei pressi dell'area basket in Largo Atleti Azzurri d'Italia; 3 nel Parco Faraggiana; 1 nell'aiuola centrale di c.so Perata".