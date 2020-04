Consiglio comunale a Cairo: l'Italiana Coke al centro del dibattito

L'Italiana Coke tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Cairo Montenotte. La seduta si è tenuta nella mattinata odierna, mercoledì 29 aprile.

La consigliera Roberta Beltrame (Gruppo Consigliare Ligorio Sindaco) ha interrogato il sindaco al fine di conoscere in modo approfondito le cause dell’incendio avvenuto nella serata del 14 gennaio scorso. Quali siano le azioni che l'amministrazione comunale ha intrapreso nei confronti dell'azienda per conoscere le cause dell’incidente e quali misure di prevenzione la stessa amministrazione intende attuare, se già comprese in un piano di prevenzione specifico, così come stabilisce la legge, o straordinarie, volte alla salvaguardia della salute popolazione cairese.

In quella circostanza, un blackout elettrico portò le torce di emergenza sul sito a bruciare i gas presenti, facendo temere inizialmente che potesse esserci un incendio, con diverse chiamate ai vigili del fuoco.

"La responsabilità ambientale spetta alla Provincia. Ovviamente, noi come amministrazione comunale, siamo fortemente interessati - spiega il sindaco Paolo Lambertini - La Provincia (e anche la Regione) però, deve dare un'accelerata all'iter della nuova AIA. Fino a quando non verranno date all'azienda prescrizioni ben definite, non abbiamo tante armi a disposizione".

"Ad ogni incidente (l'ultimo in ordine tempo il giorno di Pasquetta, ndr) abbiamo chiesto relazioni ad Arpal e ai vigili del fuoco. Oltre ad essere stati fisicamente sul posto".

"Noi vogliamo che l'azienda lavori. Magari assumendo anche altre persone- Però deve avvenire in sicurezza. Va bene la gestione dell'emergenza, ma ci devono essere garanzie anche per quanto riguarda l'ambiente" conclude il sindaco Lambertini.