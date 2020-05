GioiaPura, realtà tutta italiana tra e-commerce e negozi fisici

GioiaPura si è ormai imposta nel panorama nazionale come la realtà che meglio di tutte ha saputo rispondere alle esigenze di una clientela moderna. Parliamo della gioielleria online più famosa d’Italia e gran parte del suo successo è dovuto alla presenza di un e-commerce sempre aggiornato, in grado di offrire prodotti di altissima qualità e delle migliori marche. GioiaPura è la dimostrazione di quanto una realtà italiana ben strutturata e al passo con i tempi possa fiorire e diventare un punto di riferimento in pochi anni. Dalla nascita della prima rivendita fisica a Saronno sono passati meno di 20 anni, e anche se da subito il successo è stato significativo è grazie all’e-commerce che GioiaPura può oggi porsi come la gioielleria online numero uno in Italia.

La storia di GioiaPura: dal primo negozio allo shop online

Il primo punto vendita di GioiaPura è nato a Saronno, in provincia di Varese, nel 2001, all’interno del centro commerciale Bossi. Ha riscosso da subito un grande successo e nel 2008 l’azienda è arrivata anche all’interno del centro commerciale di Rho, vicino a Milano. Le vetrine sempre aggiornate ed allestite in modo impeccabile, la grandissima scelta di gioielli dei marchi più famosi ha permesso a GioiaPura di farsi conoscere ed apprezzare sin da subito.

Il vero punto di svolta però è arrivato nel 2012, quando l’azienda ha deciso di aprire il portale online e di proporre la vendita dei propri gioielli anche nel web. Grazie al sito di GioiaPura , intuitivo e realizzato ad hoc, in moltissimi hanno iniziato ad acquistare i prodotti online ed il successo di quest’azienda tutta italiana è stato pressoché immediato. Con lo shop online GioiaPura è riuscita a raggiungere l’intera Penisola e le vendite sono salite in modo vertiginoso.

Oggi l’azienda può contare su 3 punti vendita fisici: a Rho, a Novate Milanese e a Milano. È però il negozio online che rappresenta il fiore all’occhiello di GioiaPura: un vero e proprio punto di riferimento per chiunque voglia acquistare un gioiello in Italia.

I punti di forza dello shop online GioiaPura

Oggi l’e-commerce di GioiaPura è il più famoso d’Italia nel settore della gioielleria e questo successo è dovuto a due fattori principali. Da un lato, un servizio clienti straordinario, sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda e a fornire al cliente tutti i consigli utili per i propri acquisti. Dall’altro, un’attenzione alla qualità a 360° non solo per quanto riguarda il prodotto ma tutto il processo di vendita. Chi acquista un gioiello su GioiaPura sa di poter contare su un servizio eccellente, su un’assistenza sempre presente e su metodi di consegna efficienti. Non è certo un caso se le recensioni sono tutte positive, con una media di 4,9/5.

L’azienda ha riservato una grande attenzione a questi fattori, consapevole del fatto che di e-commerce online ce ne sono parecchi ma che molti di questi non sono in grado di offrire un servizio di qualità ai clienti. Acquistare un gioiello nello shop di GioiaPura non è poi tanto diverso che recarsi in un punto vendita, perché si può sempre contare su un team pronto ad assecondare qualsiasi esigenza. È anche questo il segreto del successo di un’azienda italiana, che si è saputa adeguare in modo brillante alla modernità.