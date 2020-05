Finalborgo, sarà un'estate senza "Viaggio nel Medioevo": annullata la 19esima edizione

"Il Consiglio Maggiore del Centro Storico del Finale, tenendo conto degli eventi legati alla diffusione del, tristemente noto virus, SARS-CoV-2, ha decretato ufficialmente l’annullamento della XIX edizione del 'Viaggio nel Medioevo'".

E' una decisione che nel finalese si aveva il sentore potesse arrivare da un momento all'altro, da ieri sera se ne ha l'ufficialità: l'edizione di una delle principali manifestazioni della riviera ligure di Ponente, nell'affascinante ed evocativa cornice di Finalborgo non si svolgerà nel 2020.

"In una riunione straordinaria, all’unanimità i consiglieri hanno ritenuto opportuno bloccare in corsa la complessa macchina organizzativa, seppur già da tempo avviata" si legge nella nota diramata nella serata di ieri dall'associazione culturale finalborghese.

Tempo da qui allo svolgimento dell'evento ce ne sarebbe ancora parecchio, a dire il vero, ma è troppo incerto il futuro per rischiare di mettere in moto un ingranaggio complesso: "Le date previste per lo svolgimento, dal 20 al 23 agosto, avrebbero anche consentito di sperare in uno sviluppo positivo della situazione epidemiologica, tuttavia, visto il crescente successo di pubblico dell’evento, che oramai porta ogni anno decine di migliaia di visitatori, i consiglieri di Palazzo Ricci hanno ritenuto inopportuno in questo momento dare vita a quello che potrebbe trasformarsi in un notevole centro di diffusione incontrollata del contagio".

"Il carattere internazionale dell’evento, che coinvolge ogni anno, oltre al pubblico, più di 100 volontari, oltre 300 fra artisti, espositori, figuranti e tecnici, provenienti da varie zone d’Europa (in prevalenza Portogallo e Spagna) non consentirebbe, secondo il Consiglio Maggiore dell’associazione, una gestione in totale sicurezza della manifestazione, dal punto di vista sanitario, viste le indispensabili precauzioni straordinarie legate al contenimento del virus" spiegano quindi dal Centro Storico.

"Una dolorosa decisione - aggiungono -, dopo diciotto edizioni di 'Viaggio nel Medioevo' ininterrotte, che proseguivano la tradizione delle 'Serate medievali nei borghi' e riassumevano l’esperienza di oltre quarant’anni di attività del Centro Storico del Finale, dal primo Corteggio storico del 1978; una dolorosa decisione, che sicuramente peserà nell’economia del commercio locale che oramai si era abituata a questa iniezione di risorse di fine agosto".

"Tuttavia - proseguono -, il Consiglio Maggiore ritiene che sia doveroso non richiedere i contributi pubblici relativi al 'Viaggio nel Medioevo', certi che le risorse verranno utilizzate per dare conforto e sostegno alla comunità fortemente provata dal momento".

Una scelta che cambia i piani dell'associazione, che però non vuole perdere la sua vitalità: "Proseguirà in ogni caso l’attività dell’associazione, con la ricerca storica, con le molteplici attività culturali e di formazione. Inoltre, sono al vaglio delle commissioni interne grandi novità e progetti futuri, con il coinvolgimento (anche solo telematico) di giocolieri, attori, reenactors e artisti proveniente da tutta Europa amici del Viaggio nel Medioevo".

"Solo momentaneamente deponiamo la corona, per sconfiggere il Corona!" conclude la nota.