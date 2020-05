Toti: "Nostro Paese rischia di non avere i soldi per pagare la guerra al virus"

"La produzione industriale è crollata del 30%. Turismo e commercio avranno andamenti simili e anche peggiori. Il sistema degli aiuti pubblici non solo funziona a rilento, ma per quanti soldi possa mettere non saranno mai sufficienti a compensare questo andamento terribile della nostra economia" commenta su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Non sono numeri, sono la carne viva delle persone. Con questi dati la disoccupazione potrebbe raddoppiare".

"E c’è ancora qualcuno che mi chiede perché voglio ripartire al più presto? Non esiste solo il rischio Covid, esiste un rischio ugualmente terribile: che il nostro paese non abbia i soldi per pagare la guerra al virus. Ora è il momento della responsabilità, della prudenza ma anche del coraggio delle nostre scelte" conclude Toti.