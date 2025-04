Esce per fare una passeggiata nei boschi ma non torna a casa: 67enne trovato senza vita

Tragedia nella notte ad Albenga. Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nei boschi in località San Fedele, dopo ore di intense ricerche.

L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 22.30, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa, hanno segnalato la scomparsa dell'uomo, residente in zona. Nel pomeriggio era uscito per una passeggiata sulle colline dietro casa, lasciano l'auto in via Corsica, senza fare ritorno.

Subito sono scattate le operazioni di ricerca che hanno coinvolto vigili del fuoco, unità cinofile, volontari della Croce Bianca di Albenga, l’automedica, i carabinieri e il soccorso alpino. Dopo circa tre ore di ricerche, intorno alle 2 di notte, il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto lungo il sentiero che porta verso il Monte Rosso, probabilmente a causa di un malore improvviso.

Il recupero è stato particolarmente complesso: la salma è stata trasportata a spalle con una barella portantina per circa 500 metri in salita, in una zona molto impervia, prima di essere trasferita a bordo di un mezzo fuoristrada.