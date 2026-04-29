Celle dice sì alla tutela dei prodotti made in Italy, il Consiglio comunale approva la delibera

Il Consiglio comunale di Celle approva la delibera proposta da Coldiretti Savona sulla modifica del codice doganale sull'origine dei prodotti a difesa del prodotto made in italy.

La delibera è stata presentata dall'assessore Massimo Abate. "E una iniziativa che l’associazione degli agricoltori sta portando avanti a livello nazionale – spiega - cercando sostegno e collaborazione da parte delle Amministrazioni locali con lo scopo di abolire la norma che danneggia il vero agroalimentare made in Italy. L’obbiettivo è superare il criterio della “ultima trasformazione sostanziale”, la norma che consente di “italianizzare” prodotti e materie prime provenienti dall’estero attraverso la lavorazione finale".



Il Comune di celle conferma poi la propria disponibilità ad ascoltare le richieste dell’associazione di categoria dando e supporto nelle sedi opportune, al fine di tutelare il prodotto made in Italy.