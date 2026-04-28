Sanzioni ai disabili sui mezzi di trasporto pubblico, la Regione punta sulla formazione del personale

"Chiediamo corsi di formazione del personale controllore dei mezzi pubblici perché possa affrontare il tema della disabilità in maniera diversa da come lo sta affrontando adesso - ha spiegato Bozzano - Ci sono stati casi di disabili sanzionati perché con un biglietto di colore diverso da quello della tratta interessata".

Tra i casi che hanno coinvolto aziende locali di trasporto pubblico, quello della savonese TPL Linea, che ha visto alcuni giovani con disabilità cognitive e motorie sanzionati per irregolarità legate al titolo di viaggio, come il possesso di un biglietto non corretto o la mancata timbratura al momento della salita.

Episodi che hanno sollevato critiche, evidenziando la necessità di rafforzare la formazione e la sensibilità del personale addetto ai controlli, soprattutto nei confronti di utenti in condizioni di fragilità.

Un ulteriore nodo, evidenziato da Bozzano, riguarda l’accessibilità per le persone non vedenti, che da tempo richiedono l’introduzione di sistemi di sintesi vocale a bordo dei mezzi pubblici per migliorare l’autonomia nell’utilizzo del servizio, come la sintesi vocale a bordo dei mezzi, una delle misure più immediatamente efficaci per garantire autonomia e inclusione agli utenti non vedenti.

"Questa amministrazione – ha risposto l'assessore Marco Scajola - è molto sensibile ai temi della disabilità e potrei citare molti aspetti sui quali stiamo intervenendo, compresi i trasporti. Si stanno studiando alcune misure, ad esempio per le persone non vedenti, per una più facile possibilità di accesso al trasporto. Sono state messe a disposizione risorse per tutte le aziende del territorio ed è previsto anche l'ammodernamento dei mezzi e la formazione del personale".

Particolare attenzione è dedicata al personale che si occupa dei controlli dei biglietti. "Nei nostri criteri di formazione – ha proseguito Scajola - viene posta particolare attenzione ai temi della disabilità, affinché vengano delineati percorsi formativi tenuti da esperti, tra cui l'etica, la responsabilità del verificatore e il ruolo che rappresenta in quel momento, con il dovere di agire con la massima attenzione, umanità e sensibilità. Ci siamo attivati per segnalare alle aziende la necessità di avere la massima cura e che nessuno si debba sentire rifiutato. Continueremo la nostra azione in ambito formativo del personale del trasporto pubblico locale, anche su quello dell'inclusione sociale e sulla centralità della persona portatrice di handicap".