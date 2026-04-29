Albenga, approvato l’atto di indirizzo per la nuova localizzazione del Centro di Raccolta, ulteriore passo avanti per il Polo Scolastico

La Giunta comunale di Albenga ha approvato l’atto di indirizzo per l’individuazione di una nuova area destinata al Centro di Raccolta rifiuti, attualmente situato presso l’ex Caserma Turinetto, passaggio fondamentale per proseguire l’iter per la realizzazione del Polo Scolastico.

Con la deliberazione approvata nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, l’Amministrazione ha dato mandato agli uffici di procedere, in accordo con SAT S.p.A., all’individuazione di una nuova area idonea, all’interno del comprensorio, in grado di ospitare il Centro di Raccolta nel rispetto dei criteri tecnici e ambientali previsti dalla normativa vigente.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore all’Ambiente Mirco Secco: “Quando venne individuata l’ex Caserma Turinetto come sede del Centro di Raccolta, era chiaro – ed era condiviso con SAT – che si trattasse di una soluzione temporanea, poiché l’area era già destinata alla realizzazione del Polo Scolastico.

Il protrarsi dei tempi dell’iter progettuale del Polo – che nel frattempo ha attraversato la pandemia e l’aumento dei costi, rendendo necessaria una rivalutazione complessiva del progetto – ha consentito finora a SAT di permanere nell’area dell’ex caserma.

Oggi però INAIL è in procinto di compiere ulteriori passaggi decisivi per l’avanzamento del progetto e di effettuare i necessari sopralluoghi sul sito; per questo si rende necessario procedere con lo spostamento del Centro di Raccolta.

La nuova localizzazione potrà essere individuata ad Albenga o in altro Comune del comprensorio e per cittadini e Comuni i servizi resteranno invariati e saranno pienamente garantiti.

Ringraziamo SAT per la collaborazione e per il confronto costante, confermando sin d’ora la massima disponibilità dell’Amministrazione a proseguire in questo percorso condiviso”.

Aggiunge la vicesindaco Silvia Pelosi in particolare sullo stato di avanzamento dell’iter per la realizzazione del Polo Scolastico: “Dal concorso di idee ad oggi, l’iter si è rivelato lungo e articolato e ha reso necessaria una complessiva rivalutazione dei prezzi, oltre alla definizione di lotti funzionali per una più efficace attuazione dell’intervento.

Attualmente i progettisti stanno rispondendo alle richieste formulate dalla società incaricata da INAIL a seguito dell’emissione del primo rapporto di validazione, pervenuto nella primavera 2025, e stanno contestualmente aggiornando la progettazione ai CAM 2026 (Criteri Ambientali Minimi in materia energetica).

Dato l’ avanzamento concreto dell’iter verso la realizzazione del Polo Scolastico si rende necessario trovare altra collocazione per SAT. Ringraziamo tutti gli enti coinvolti per la massima disponibilità dimostrata”.

La delibera consente ora di avviare le attività tecniche necessarie alla definizione della nuova localizzazione del Centro di Raccolta, segnando un ulteriore passo avanti verso la realizzazione del nuovo Polo Scolastico.