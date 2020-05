Prodotti di bellezza: per Farmaciauno cresce la richiesta

Gli italiani non rinunciano alla bellezza. Prendendo in esame i dati relativi alle vendite dei primi mesi dell’anno, infatti, si stima che il 24% delle donne abbia effettuato almeno un acquisto online nel settore beauty, il 54% dei quali riferito al comparto dell’igiene e della bellezza.

Il trend, segnalato da myBeauty.it – il beauty advisor che ha condotto uno studio su un campione di oltre 8 mila consumatrici di età compresa fra i 20 e i 50 anni – si aggiunge ai dati rilasciati da Pharmacy Scanner per le farmacie online, dove un report evidenzia un aumento degli scontrini battuti che segna il +109% rispetto al dato registrato lo scorso anno.



Farmaciauno: una conferma nel settore beauty

L’aumento di richieste di prodotti di bellezza online ha indotto il settore dell’e-pharmacy a investire su questo comparto. Realtà come Farmaciauno hanno fatto del personal care il loro punto di forza, puntando su prodotti innovativi e su un servizio di vendita esclusivo.

Farmaciauno , infatti, permette di ordinare qualsiasi prodotto di bellezza online e riceverlo comodamente a casa, selezionandolo, nella più completa autonomia, tra i numerosi articoli dell’e-store.

I tempi di consegna sono più che ridotti: si parla, in media, di pochi giorni lavorativi, con spedizione totalmente gratuita per ordini superiori a 29,89 euro.



I prodotti di bellezza su Farmaciauno

Oltre a un servizio di vendita tra i più efficienti, Farmaciauno può contare su discrezione, puntualità, varietà di prodotti e attenzione al cliente.

Sono questi i principali aspetti su cui il portale online ha costruito le proprie basi, e la sezione dedicata alla bellezza non fa eccezioni.

In quest’area si punta, infatti, alla selezione di articoli delle marche più ricercate, con un’ampia gamma di formulazioni per le pelli più delicate. Ad andare per la maggiore sono creme, trattamenti per il viso e maschere anti età, senza contare i diversi prodotti per la salute di mani e piedi.



Farmaciauno e le proposte per il benessere delle mani

La ricerca di Farmaciauno si concentra su prodotti di bellezza in grado di restituire alla pelle la sua naturale idratazione. Il portale, infatti, ha voluto puntare la sua attenzione proprio su questa fetta di mercato, offrendo ai numerosi consumatori i migliori ritrovati in fatto di pelli secche.

Ma lo shop online non si ferma soltanto alle proposte per le mani: l’offerta annovera anche numerosi prodotti per il benessere delle unghie con effetto restituente, indurente o rinforzante.



Prodotti per la cura dei capelli

Farmaciauno ha avuto modo di eccellere anche nel settore relativo alla cura dei capelli. Il dato di Pharmacy Scanner per questo comparto mostra un incremento generale di vendite significativo, che è arrivato per ora a registrare un +23% rispetto all’anno precedente.

Ponendo l’attenzione sui bisogni dei consumatori, Farmaciauno ha saputo rispondere alla domanda online con un’interessante offerta di prodotti per capelli, come gli shampoo adatti a un uso quotidiano e le fiale anti-caduta, o le tinture naturali prive di ammoniaca e gli spray per il ritocco veloce.

Tutti i prodotti selezionati, naturalmente, sono formulati secondo i migliori standard dermatologici, per una risposta in grado di soddisfare ogni tipologia di chioma.



Promozioni, customer care e offerte personalizzate

Oggi, a spingere i consumatori a rivolgersi a Farmaciauno sono anche le promozioni riservate ai prodotti di bellezza. Gli articoli in saldo arricchiscono gli scaffali virtuali costantemente, e sono tutti appartenenti alle migliori marche.

Ogni prodotto è accompagnato da un’approfondita descrizione sulla formulazione e sulle specifiche, con un’ampia spiegazione sulle modalità e sui tempi di utilizzo.

In aggiunta, il customer care arriva ovunque grazie a telefono, e-mail e WhatsApp, con proposte personalizzate, formulate in base alle specifiche esigenze dei clienti.