Differenza tra cialde e capsule: facciamo chiarezza

Qual è la differenza tra cialde e capsule? Una domanda che in molti si fanno, anche se forse non lo ammettono.

Il caffè è una delle bevande più amate e consumate al mondo e non esiste al mondo una persona che non abbia nella sua casa almeno una moka od una macchinetta del caffè.

Spesso si sente parlare di quale sia la qualità del caffè migliore, di quali siano le migliori macchine da caffè o di come fare un caffè come al bar comodamente a casa.

Troppo poco, però, si parla delle diverse tipologie di caffè che si possono trovare in commercio ed in cosa di differenziano tra di loro.

Il nostro obiettivo è quello di aiutarti a capire cosa sono le cialde e cosa sono le capsule così da fare finalmente chiarezza per garantirti la migliore scelta in assoluto per le tue reali necessità.

Differenza tra cialde e capsule: caratteristiche ed informazioni

Magari nella tua vita ti sarà capitato di bere sia il caffè fatto con le cialde che quello fatto con le capsule senza nemmeno accorgerti di aver bevuto due tipologie di caffè diversi.

Si lo sappioamo, la cosa ti mette ancora più in crisi perchè ancora non hai ben capito perchè e come si differenziano queste due modalità.

La verità è che le capsule e le cialde hanno tanti aspetti in comune, ma anche piccole differenze che per un vero intenditore di buon caffè possono davvero fare la differenza.

Mettiti comodo perchè è arrivato il momento di entrare nel mondo del caffè è capire una volta per tutte la differenza che c'è tra le cialde e le capsule.

Cosa sono le cialde?

Le cialde si possono riconoscere grazie al loro involucro fatto di carta, o meglio dire in cellulosa.

Hanno una forma appiattita e molto morbida grazie a questi due fini foglietti che contengono il caffè in polvere.

In linea di massima ti possiamo dire che dentro ad uno cialda puoi trovare una miscela di caffè in polvere pari a 7 - 7,5 grammi.

Ogni singola cialda viene preparata e confezionata in un luogo sicuro e la carta protegge al 100% la qualità del caffè inserito.

Ecco, quindi, che usare la cialda ti assicura sicuramente una perfetta conservazione del tutto. Ovviamente se mantenute in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore o sbalzi di temperatura troppo repentini.

Cosa sono le capsule?

Le capsule, invece, sono rigide ed il loro materiale esterno solitamente si compone di plastica, alluminio od altri tipi di materiali riutilizzabili e riciclabili.

La forma varia da marchio a marchio e, soprattutto, varia anche dal tipo di macchinetta per la quale sono destinate.

In linea generale ti possiamo dire che le capsule al loro interno contengono circa 5 - 6 grammi di miscela di caffè in polvere. Anche se il peso varia molto dalla scelta del marchio prescelto.

Le capsule vengono sigillate sempre in atmosfera protetta e le puoi trovare sempre in porzioni monodosi.

Vista la loro chiusura ermetica è ovvio che la conservazione della miscela di caffè è davvero eccellente e puoi contare sul fatto di poter godere del massimo dell'aroma del caffè inserito.

È meglio scegliere le cialde o le capsule?

Ora che hai scoperto la differenza tra cialde e capsule sicuramente ti starai chiedendo quale sia la tipologia migliore da scegliere.

Partiamo dal presupposto che il gusto è sempre molto soggettivo.

Il tipo di caffè che piace a te potrebbe non essere il preferito di un altro, e viceversa.

In linea di massima ti possiamo dire che se il caffè inserito all'interno è di qualità poco cambia che sia una capsula od una cialda.

Il fattore che potrebbe portarci a preferire l'una all'altra potrebbe essere quello legato al riciclo ed alla salvaguardia dell'ambiente.

Infatti, le cialde essendo di carta sono molto più facili da smaltire e da riciclare.

Le capsule, invece, hanno una maggiore difficoltà in questo senso.

Bisogna dire, però, che molti marchi si stanno adoperando per creare anche capsule di qualità ed allo stesso tempo biodegradabili.