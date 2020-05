Loano, Nappi (Italia Unita - #StopEuropa) incontra il sindaco Pignocca: "Massima collaborazione per superare il momento difficile"

" I Comuni purtroppo hanno degli ammanchi derivanti da questa situazione di emergenza - ha spiegato Nappi al termine dell'incontro - e discutendo della situazione attuale con il sindaco Pignocca, che ho trovato davvero molto disponibile al dialogo, è emerso che non c'è ancora chiarezza sul cosiddetto decreto rilancio. Da parte del primo cittadino abbiamo comunque percepito sintonia con il nostro pensiero e la volontà di andare incontro ai commercianti. Un esempio? L'utilizzo del suolo pubblico ove oggi non è possibile usufruirne, come nel caruggio, ma solo per questa stagione e sempre tenendo conto di quelle che saranno le linee guida. Inoltre è da valutare anche il sostegno alle famiglie più disagiate: un punto fermo mio ma anche del Movimento Italia Unita - #StopEuropa ".

"Per quanto ci riguarda, c'è la volontà di costruire un rapporto di collaborazione e di confronto con le istruzioni comunali, in modo tale da agire uniti per affrontare un periodo che si preannuncia non privo di difficoltà - ha infine concluso Francesco Nappi - Il sindaco è molto vicino alla cittadinanza che dal canto suo ha reagito molto bene alle restrizioni imposte dal lockdown, questo anche grazie all'aiuto delle forze dell'ordine che hanno agito per supportare i cittadini".