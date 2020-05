Acquistare online è oramai parte integrante della nostra vita, soprattutto nell’ultimo periodo in cui le circostanze ci obbligano ad utilizzare metodi alternativi al classico shopping fisico.

E poi, diciamoci la verità, comprare online può risultare essere molto più comodo per diversi aspetti: possiamo farlo quando vogliamo e dove vogliamo grazie al nostro smartphone.

Possiamo anche salvare gli acquisti che vorremmo fare per il futuro o comparare diversi prodotti in modo veloce.

Tuttavia, come in ogni cosa, esistono pro e contro: per questa ragione in questo articolo vogliamo darvi 5 consigli per comprare sul web.

5 consigli per comprare sul web

Come abbiamo detto, acquistare sul web può rivelarsi molto comodo, soprattutto se si è spesso di fretta e non si ha tempo per girare per negozi fisici.

Non stupisce che, secondo le diverse ricerche condotte da Osservatori.net , gli acquisti sul web siano in costante crescita.

Bisogna tuttavia tenere in considerazione alcuni fattori, così da poter effettuare acquisti online in totale sicurezza e consapevolezza.

Vediamo, insieme, in questi nostri 5 consigli come realizzare acquisti sul web nel migliore dei modi.

Verificare l’affidabilità dei siti web

Un primo punto di fondamentale importanza, soprattutto considerando la vasta scelta di siti di e-commerce e la costante crescita di quest’ultimi. Il consiglio, in questo caso, è quello di verificare le recensioni online su siti di comparazione per lo shopping online .

Altri elementi da considerare possono essere le informazioni nelle pagine “Chi siamo” o in “Termini e Condizioni”, che in caso di siti affidabili forniscono indicazioni dettagliate sull’azienda.

Controllare i costi di spedizione

Un altro punto molto importante se si acquista online è verificare a quanto corrispondono i costi di spedizione. Spesso si trovano prodotti molto convenienti online, ma con costi di spedizioni troppo elevati.

A questo proposito si possono preferire siti con costi di spedizione ridotti o con servizi come Amazon Prime , che annulla i costi di spedizione e velocizza la consegna, a fronte di un pagamento mensile.

Approfittare di saldi e sconti

Un consiglio che vale anche per gli acquisti non online, a dire il vero. Saldi e periodi di promozioni sono molto frequenti sul web.

Basti pensare al famoso Black Friday, durante il quale è possibile acquistare prodotti e servizi a prezzi davvero stracciati.

Controllare i metodi di pagamento disponibili

Un elemento importante soprattutto per garantirsi sicurezza, durante gli acquisti online. Il nostro consiglio è quello di prediligere siti web che offrono molte tipologie per il pagamento online e adottare come opzione e-Wallet, quali PayPal o Postepay.

In questo modo, in caso di problemi, non si rischierà di compromettere la sicurezza del proprio conto bancario o carta di credito.

Verificare la policy su resi e rimborsi

Avere la possibilità di restituire il prodotto in caso di problemi o ricevere un rimborso in caso di disguido è un fattore di assoluta importanza. Si pensi agli acquisti in ambito abbigliamento: quante volte ci capita di dover restituire un prodotto perchè non veste come vorremmo?

O, ad esempio, può anche capitare che per problemi legati alla spedizione il nostro prodotto arrivi danneggiato o non funzionante. In questo senso, avere la possibilità di cambiarlo o ricevere un rimborso è fondamentale.

Questi erano i nostri 5 consigli per acquistare sul web in modo sicuro e consapevole. Ovviamente esistono molti altri fattori da considerare che possono cambiare a seconda della tipologia di acquisto che si intende fare. Per ora, speriamo che questa breve guida abbia fatto chiarezza e vi possa aiutare in futuro.

Ora non ci resta che augurarvi: buon shopping online!