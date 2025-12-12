Psr, Coldiretti chiede chiarezza sui pagamenti. Il 19 dicembre un nuovo Tavolo Verde

Sono arrivate rassicurazioni da parte dell'assessore regionale Piana nel corso del Tavolo Verde di oggi, venerdì 12 dicembre, circa la chiusura della programmazione PSR 2014–2022. C'è comunque preoccupazione da parte di Coldiretti, che in una nota torna sul tema delle domande di pagamento non ancora liquidate.

La richiesta incalzante della Confederazione è quella di conoscere le tempistiche effettive dei pagamenti delle domande, considerando che la scadenza è fissata al 30 dicembre 2025.

“Prendiamo nota dell’impegno dell’Assessorato - dichiarano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - ma riteniamo indispensabile avere tempistiche chiare e definite sui pagamenti ancora in sospeso. Le aziende agricole attendono da mesi l’esito di numerose domande e serve un quadro preciso per garantire continuità operativa alle imprese.”

Coldiretti Liguria ha inoltre ribadito la priorità di procedere con il pagamento delle domande presentate nei bandi aperti a fine 2024, affinché non vengano superate da procedure più recenti. Nel corso dell’incontro si è affrontato anche il tema della programmazione del CSR 2023–2027 per il 2026; è stata inoltre ribadita la necessità di aprire interventi relativi a investimenti aziendali, insediamento di giovani agricoltori, agriturismi, consulenza e formazione.

A seguito della necessità da parte di Coldiretti Liguria di maggiori certezze sui dati, l’Assessore ha convocato un nuovo Tavolo Verde il 19 dicembre, al termine del quale saranno fornite ulteriori comunicazioni aggiornate.

“Il settore agricolo ligure ha bisogno di strumenti programmati con anticipo e risorse realmente accessibili - concludono Boeri e Rivarossa - Solo con una pianificazione chiara e con pagamenti puntuali si può garantire competitività, sostenibilità e prospettiva alle nostre imprese.”