Unione industriali di Savona, Piaggio Aerospace: incontro (online) imminente con la dirigenza e le sigle sindacali

L'Unione Industriali di Savona invita per il prossimo 20 maggio (ovviamente con la modalità della videoconferenza), tutte le rappresentanze sindacali di Piaggio Aerospace e la dirigenza dell'azienda per fare il punto sulla situazione in questa fase di ripartenza post-Coronavirus.

Al momento, nessuna precisazione ufficiale da parte di Confindustria in merito ai temi "sul tavolo", ma quasi certamente al centro del dibattito sarà la proroga delle manifestazioni di interesse.

La procedura, che aveva fin dai suoi primi passi conquistato la curiosità di numerosi potenziali acquirenti, è stata ovviamente rallentata dalla pandemia abbattutasi sull'intero pianeta (leggi i dettagli QUI).

Piaggio Aerospace si presenta ai potenziali compratori con un portafoglio ordini in esecuzione pari a 450 milioni di euro, cui si aggiungeranno a breve ulteriori accordi per altri 450 milioni, portando così il totale del portafoglio ordini a 900 milioni di euro.