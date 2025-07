Albenga, piazza Europa ancora nel caos: urla, vetri rotti e una nuova rissa nella notte

Ancora una notte di disordini in piazza Europa, ad Albenga. Intorno alle due del mattino, la notte scorsa (tra lunedì 14 e martedì 15 luglio) la quiete è stata interrotta da urla e forti rumori di vetri in frantumi: una nuova rissa ha infiammato la zona.

A dare l’allarme sono stati i residenti. Esasperati da una situazione che si ripete con preoccupante frequenza, hanno contattato i soccorsi nel cuore della notte. Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, dei protagonisti del tafferuglio non c’era più traccia: si erano già dileguati.

Poche settimane fa, nello stesso luogo, si era registrata una rissa particolarmente violenta che aveva portato anche al ferimento di alcuni carabinieri, colpiti con calci, morsi e sputi, e al danneggiamento di una gazzella di servizio. In un altro episodio, un uomo in fuga da una lite era entrato nel giardino privato di una residente, lasciandola sotto shock. Nella notte tra domenica e lunedì, disordini su viale Pontelungo, che hanno portato al ferimento di un giovane trasportato all’ospedale Santa Corona in codice giallo.