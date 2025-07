Sassello, l'amministrazione Scasso perde ancora i pezzi: si dimette Franco Orsi

L'amministrazione comunale di Sassello guidata dal Sindaco Gian Marco Scasso perde ancora i pezzi.

Dopo le dimissioni prima del consiglio comunale di insediamento del consigliere Andrea Damiano Pastorino a poco più di un mese dalla nomina fanno rumore la decisione di lasciare il ruolo di consigliere comunale di Franco Orsi.

L'ex senatore e ex sindaco di Albisola Superiore dal 2009 al 2019, tra i nomi "forti" della squadra di Scasso ha deciso di dimettersi.

"Devo prendere atto che sono impossibilitato e incapace di dare una mano. Ti guardi allo specchio e dici: 'Cosa vengo a fare in comune ogni due giorni?' - spiega Franco Orsi - Nessuna delle cose a cui lavori va in porto perché ci sono dei problemi che sono stati ereditati e che sono tanti e si aggravano invece di migliorare".

"È un mestiere che conosco e se ci sono tante cose che non vanno e invece di migliorarle non migliorano ma peggiorano è giusto cosi. Mi spiace molto e auspico al sindaco e alla giunta ogni bene possibile" conclude l'ormai ex consigliere sassellese.

A Orsi erano state assegnate le deleghe all'urbanistica, Suap e Unione dei Comuni.

Una patata bollente in più per il neo Sindaco che si trova di fronte quindi a due componenti del consiglio in meno.