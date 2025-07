Gran ritorno della tartaruga Caretta caretta a Laigueglia: un nuovo nido in spiaggia

Dopo i Bagni Diana nel 2024, una nuova emozione per Laigueglia: una mamma Caretta caretta ha scelto la spiaggia dei Bagni Aurora per deporre le uova, a soli 50 metri dal nido dello scorso anno.

A dare l’allarme questa mattina all'alba il guardiano della spiaggia, che ha notato il passaggio della tartaruga che tornava in mare e poi un grande buco nella sabbia a 19 metri dalla battigia. Subito allertati, sono intervenuti i biologi de I Delfini del Ponente APS insieme ai Tarta-volontari, le autorità comunali e il sindaco Giorgio Manfredi.

I volontari di Delfini del Ponente che stavano facendo il monitoraggio in zona si sono recati sul posto per delimitare l’area e i biologi dell’associazione, in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, hanno confermato il nido che si trova a una distanza di 19 metri dalla battigia e a una profondità di circa 24 centimetri.

“Evidentemente il mare di Laigueglia ha le condizioni ideali”, commenta Paola Delucchi, titolare dei Bagni Aurora.

Dopo circa 20 minuti di ricerca nella sabbia umida, i biologi hanno individuato il nido: circa 120 uova, tonde, bianche e perfette. La schiusa è attesa tra circa 70 giorni, proprio in concomitanza con la festa di San Matteo, patrono di Laigueglia.

“Mamma tartaruga 2025 la chiameremo Aurora”, aggiunge Delucchi. Presto verrà installata la gabbia protettiva per delimitare la zona del nido.

"Il nostro litorale si conferma luogo ideale per il suo mare limpido e pulito e la sabbia soffice che hanno portato alla conferma della Bandiera Blu 2025 - afferma il consigliere comunale Alessandro Chirivì -. Dovremmo riuscire a posizionare la gabbia di protezione del nido già in giornata. L'amministrazione comunale è in prima linea per tutelare l'ecosistema marino e la biodiversità e favorire le attività di educazione ambientale e divulgazione scientifica, già da stasera con un evento a tema in Terrazza Giuliano per tutti i bambini e i diversamente bambini".

“Questo secondo nido in così poco tempo conferma Laigueglia come un vero e proprio habitat naturale per le Caretta caretta – fa eco il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi -. È una bella notizia che ci riempie di orgoglio e ci spinge a rafforzare il nostro impegno nella tutela di queste meravigliose creature marine. La nostra amministrazione è al fianco di associazioni come ‘Delfini del Ponente’ e degli operatori balneari in questa missione di conservazione, che valorizza ulteriormente la nostra costa anche sotto il profilo ambientale e turistico. Attendiamo con entusiasmo la schiusa delle uova”.