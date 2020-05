La proposta del gruppo "Spotorno che vorrei": "Campi estivi per bambini mediante il bonus babysitter"

I consiglieri Massimo Spiga e Franco Bonasera, del gruppo consiliare Spotorno che Vorrei, scrivono una "lettera aperta" al sindaco Mattia Fiorini sul tema dei campi estivi per bambini, mediante utilizzo del "bonus baby sitter".

Affermano Spiga e Bonasera: "In questi mesi di fermo scolastico, le famiglie, che hanno dovuto proseguire il lavoro in smart working, o direttamente sul posto di lavoro, si sono trovate a dover affrontare anche la situazione studio in remoto dei propri figli in età scolare, soprattutto per la scuola primaria.

La difficoltà, può immaginare, è stata grande.

E' di ieri sera, con la conferenza stampa del Premier Conte, la notizia, che il bonus Baby Sitter, potrà essere spendile anche su campi estivi per bambini.

In questo senso, siamo a scriverLe, perchè ci sembra opportuno, pensare ad attivare, con le formule più idonee per il rispetto delle norme sanitarie, il servizio di campo solare o campo estivo, con le cooperative che seguono il servizio ludoteca, per consentire alle famiglie che lavorano nel turismo, ma non solo, di sapere dove "appoggiare" i propri figli, non avendo, o non potendo, contare sulla rete famigliare.

Riteniamo, che tale servizio, sia necessario, in una stagione complicata come questa, per dare stabilità alle famiglie, e soprattutto ai bambini, che già orfani della scuola da febbraio, si sono trovati travolti oltre che dalla situazione epidemiologica, anche dall'inattività sociale della loro età.