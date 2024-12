Piaggio Aero, incontro tra rsu di Villanova e commissari: a marzo si saprà chi compra l’azienda

A marzo 2025 la decisione definitiva riguardante il gruppo, tra i tre che hanno presentato le offerte definitive, che acquisterà Piaggio Aerospace.

Nel corso dell’incontro con l’rsu di Villanova d’Albenga che si è tenuto l’altro ieri, lo hanno comunicato i commissari straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti. Hanno riferito che, attualmente, sono in corso di valutazione tre offerte, dalle quali scaturirà un unico acquirente, il quale verrà comunicato al Mimit per la decisione finale.

Secondo indiscrezioni non smentite dall’azienda, le tre offerte definitive arrivate da player internazionali alla scadenza del 26 novembre per l’acquisto di Piaggio Aerospace arriverebbero da un gruppo turco, Baykar, uno brasiliano, Hbr, e uno arabo, non ancora identificato.

L'ultimo passaggio per l'aggiudicazione dell'acquisto dell'Azienda sarà dato dalla verifica da parte della Golden Power. Essendo una decisione collegiale, richiederà delle tempistiche più lunghe all'interno della procedura.

“Ci aspettiamo, appena rientrati dalla pausa natalizia, un incontro politico in Confindustria con i rappresentanti delle segreterie sindacali, da fissare prima possibile – afferma Cristiano Ghiglia, segretario Fiom Savona -. Lo solleciteremo in virtù delle poche informazioni emerse. Avevamo già dato la nostra disponibilità a partecipare all’incontro dell’altro ieri, ma non ci è pervenuto alcun riscontro”.

Intanto, a breve dovrebbe essere assegnata a Piaggio Aerospace e resa operativa la commessa per cinque velivoli istituzionali, con la possibile aggiunta di una ulteriore macchina.

“Nel corso dell’incontro che si è svolto ieri con la struttura commissariale – spiegano i rappresentanti dell’rsu Piaggio Aerospace -, si è posto il problema di Laerh e dell'impatto che potrebbe avere sulla nostra produzione, sia per il P180 che per il Falcon. I commissari hanno comunicato che la situazione è in fase di valutazione. A breve faremo un incontro specifico in azienda”, concludono.