Cgil annuncia accordo per gli stagionali in Liguria: in arrivo 500 euro attraverso le politiche attive e formazione "Smart agile"

Annunciano la Cgil Savona e la Filcams Cgil Savona:

Un sostegno ai lavoratori stagionali rimasti a casa senza stipendio e senza ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid-19, nel nuovo Patto per il lavoro nel turismo in Liguria .

Un aiuto straordinario alle migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore turismo della Liguria che in questo momento sono costretti a casa. Cinquecento euro al mese, fino a un massimo di 5 mesi, per tutti coloro che avrebbero dovuto iniziare la stagione in questo periodo e che invece si ritrovano senza stipendio e senza ammortizzatori sociali. È l’importante accordo siglato in Liguria dalla Regione e dai sindacati confederali e di categoria, in un territorio dove il turismo, settore strategico, è tra quelli messi maggiormente in ginocchio dall’emergenza Covid-19. Un contributo straordinario che la Regione affianca ai provvedimenti del Governo .

In questo momento nella cosiddetta FASE 2 si fa un gran parlare di ripartenza e di ripresa delle attività produttive, ancora non si sa se, quando e come potranno ricominciare le attività turistiche, per questo, nel pieno dell’emergenza, che è sanitaria e occupazionale insieme, la priorità non può che essere garantire un sostegno al reddito ai tanti stagionali che sono rimasti senza lavoro. Questa è la ragione per cui è stato sottoscritto un nuovo Patto per il lavoro nel turismo, aggiornandone i contenuti alle nuove esigenze. Nelle due precedenti annualità, attraverso l’uso delle risorse del Fondo sociale europeo, il Patto aveva consentito di incentivare la stipula di contratti di durata superiore agli otto mesi per garantire agli stagionali di potersi vedere garantito un reddito per tutto l’anno attraverso la corresponsione della Naspi, indennità mensile di disoccupazione, per i restanti mesi.

Oggi che si fa fatica a immaginare quando riprenderà la stagione turistica, e come ritorneranno i livelli occupazionali del settore la Cgil insieme alla categoria di riferimento la Filcams ha chiesto alla Regione di affiancare alle misure di incentivo all’assunzione uno strumento specifico per garantire un contributo per tutti coloro che avrebbero dovuto iniziare a lavorare in questo periodo.

A disposizione ci sono 6 milioni di euro del Fondo per aiutare in modo concreto il lavoro stagionale nel turismo: 2,4 milioni per incentivare le prossime assunzioni e 3,6 milioni per sostenere il reddito di chi nel frattempo è rimasto senza lavoro. "Un risultato importante, frutto dell’iniziativa della Filcams e della Cgil Liguria– che potrebbe essere preso ad esempio anche da altre regioni che come la Liguria basano sul turismo una parte importante della propria economia.

In Liguria i lavoratori interessati sono oltre 24 mila di cui almeno il 30% senza alcun sostegno al reddito e quindi potenzialmente interessati allo strumento della formazione e quindi del contributo di 500 euro al mese per un massimo di 5 mesi. A Savona potrebbero essere oltre 2mila le persone con i requisiti per richiedere il contributo economico attraverso le politiche attive e la formazione fruibile a distanza.

Dal prossimo 20 maggio si apre la possibilità di presentare le domande, fatti aiutare , contatta la CGIL di Savona per prendere l’appuntamento in una delle nostre sedi in Provincia per le informazioni utili sui requisiti necessari e per compilare la domanda telefona allo 019.8389844 e chiedi del Bonus per I Lavoratori Stagionali .

Requisiti per poter fare la domanda :

essere disoccupato

avere DID – Dichiarazione Immediata Disponibilità – rilasciata

non percettori di qualsiasi forma di sostegno al reddito nazionale regionale comunale (compresi i 600 euro x stagionali)

non sottoposto a misure di politiche attive – formazione

con almeno otto mesi di stagionalità( Tempo Determinato, non Tempo Indeterminato) nel settore (elenco di attività turistico alberghiere) nel triennio precedente 2017-2018-2019 (periodo aprile ottobre); oppure 240 gg nel triennio se intermittenti/a chiamata; oppure 20000 euro di fatturato se autonomi