Sicurezza: facciamo tutti la nostra parte! Le attenzioni di dentisti e pazienti per conservare i risultati ottenuti

Cari lettori di Savona News, i contagi da COVID 19, grazie all’impegno di tutti noi, si sono decisamente ridotti e quindi possiamo, progressivamente, tornare ad una vita più “normale”.

Tra le tante cose tenute “in sospeso”, durante il lock down, c’è stata la cura del nostro sorriso, limitando gli interventi del dentista alle terapie urgenti e non differibili.

Adesso è finalmente possibile (e molto importante) riprendere le cure “normali” che si erano lasciate in sospeso, per non arrivare a compromettere la nostra salute orale. Anche una piccola carie, se trascurata, può portare a conseguenze fastidiose e non reversibili.

Il Ministero della Salute ha finalmente validato le procedure redatte dagli esperti incaricati per poter effettuare cure odontoiatriche con la massima sicurezza possibile e i dentisti si sono attrezzati per applicarle al meglio.

Il documento relativo è di oltre 60 pagine ma riporta i normali atteggiamenti di rigore scientifico e buon senso che tutti i bravi dentisti applicano da sempre, a tutela di pazienti e personale dello studio. Di diverso da prima troverete le misure specifiche per contrastare i contagi da virus trasmessi per via aerea (fino a che si trattava di semplici raffreddori non era necessario…).

Non allarmatevi quindi se, già per fissare un appuntamento dal dentista, vi verrà chiesto della vostra salute e di quella dei vostri conviventi e non spaventatevi per ciò che vedrete quando arriverete in studio; proprio affinchè siate preparati vi spiego quali sono le procedure applicate presso la mia struttura (che dovreste trovare anche dal vostro dentista abituale):

All’ingresso la mia assistente vi misurerà la temperatura (col termometro a distanza) e la saturazione di ossigeno (mettendovi quella “mollettina” sul dito). Vi richiederà anche di firmare un apposito modulo per autorizzarci a farlo… (dannata burocrazia!) Verificato che è tutto OK prenderà in consegna i vostri oggetti personali (da inserire in apposito sacchetto) ed i vostri indumenti (che iappenderà su un attaccapanni igienizzato con relativo copriabiti). Ricordate di silenziare il cellulare, non potrete toccarlo fino all’uscita! A questo punto vi inviterà ad inserire i piedi nel dispenser automatico per le soprascarpe e vi aiuterà ad indossare un camice monouso per accedere all’area operativa. All’interno noterete che anche la poltrona è coperta con apposite protezioni monouso, così come tutte le attrezzature non autoclavabili. Dopo avervi fatto sedere, mentre voi fate uno sciacquo disinfettante, anche noi indosseremo dei camici al di sopra della nostra divisa abituale, che sostituiremo ad ogni cambio di paziente, così come le mascherine. Chi è già mio paziente sa che le mie sedute sono abbastanza lunghe, sia per le attenzioni che pongo nel lavoro, sia perché cerco sempre di iniziare e terminare una terapia, senza medicazioni intermedie. Adesso, a maggior ragione, per evitare (a voi e a noi) di ripetere troppe volte tutta questa procedura collaterale, vi chiederemo di consentirci di completare più terapie possibile all’interno della singola seduta (anche voi sarete contenti di venire meno volte dal dentista, vero?). All’uscita faremo tutto il percorso a ritroso, completandolo con voi che gettate soprascarpe e camice monouso nel cestino vicino all’uscita. A questo punto la sala operativa viene arieggiata, igienizzata e approntata nuovamente con le protezioni monouso, prima dell’accesso del paziente successivo. Daremo la priorità ai pazienti con urgenze e con terapie in corso per ridurre la possibilità di aggravamenti. Per questo motivo vi chiediamo di essere ancora più attenti nel mantenimento domiciliare del vostro sorriso, fino alla prossima visita di controllo.

Questa era “la nostra parte” del lavoro, ma per avere risultati occorre, come sempre, il gioco di squadra. Per questo motivo è importante che ciascuno, quando esce di casa, indossi correttamente la mascherina (leggete a questo proposito gli ultimi miei articoli su Savona News) e rispetti le altre misure di sicurezza (soprattutto lavarsi frequentemente le mani e limitare i contatti interpersonali). Dalle piccole attenzioni di ciascuno di noi dipende la possibilità, anche ora che saremo più liberi, la possibilità di tenere sotto controllo i contagi e limitare la diffusione di nuovi focolai infettivi.

Per ulteriori informazioni potete, come sempre, scrivermi a: dottore@attiliovenerucci.it .

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova