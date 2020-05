Dalla Protezione Civile Andora un video per vivere la ripartenza in sicurezza

Sale l'attesa per domani, lunedì 18 maggio, quella data fatidica vissuta da tutti come un momento di almeno parziale rinascita.

Questo però non significa che non si debbano osservare delle regole. Interpretare in modo scorretto il concetto di "libertà" potrebbe portare a un nuovo lockdown, trasformando così la tanto attesa ripartenza in un incubo.

Per questo motivo la Protezione Civile di Andora, in collaborazione con il Comune di Andora, ha realizzato un video che sta facendo viaggiare attraverso molteplici canali, tra cui Whatsapp.

In esso sono contenuti tanti utili consigli per vivere la graduale ripartenza in sicurezza. Un video la cui visione è ovviamente consigliata a tutti, non certo solo agli andoresi, perché presenta delle regole che dovrebbero essere unanimemente adottate ovunque.

Ecco il video: