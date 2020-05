Premio "Scuola Digitale": la seconda edizione sarà in diretta streaming

Mercoledì 20 maggio, a partire dalle 15, si terrà la diretta streaming del Premio scuola Digitale, organizzata dall’IIS “Boselli-Alberti” in qualità di scuola capofila provinciale per le attività relative al Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd). Il link per accedere alla diretta sarà disponibile sul sito d’istituto e sulla pagina Facebook della nostra scuola.

L’evento in presenza, previsto per il 27 febbraio scorso presso la Sala della Sibilla, al Priamar di Savona, a causa dell’emergenza sanitaria non aveva avuto luogo.

Il ministero ha fornito quindi le necessarie indicazioni per organizzare l’evento “live” a distanza. Cambiano le modalità di incontro, ma non cambiano le finalità del Premio.

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’istruzione che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

A questa seconda edizione del Premio hanno partecipato 21 scuole di primo e secondo grado della nostra Provincia.

Alla premiazione “a distanza” parteciperanno le 12 scuole finaliste già selezionate da un’apposita Commissione valutatrice. In questa occasione uno studente per scuola, supportato a distanza da un compagno e dal suo docente referente, presenterà attraverso un breve video le informazioni chiave relative al suo progetto e un’apposita Giuria decreterà i vincitori (uno per ogni ordine di scuola). Le scuole vincitrici si aggiudicheranno un premio in denaro da spendere in tecnologie digitali e parteciperanno alla fase regionale del Premio.

Durante l’evento, visibile in diretta streaming da tutti gli interessati, si darà spazio anche al racconto di esperienze didattiche innovative: prenderanno la parola studenti che hanno partecipato ad eventi significativi per raccontare la loro esperienza. In particolare ascolteremo la testimonianza di Greta Fiorentino la nostra studentessa che ha partecipato al progetto "New York Young UN L'Ambasciatore del Futuro" presso la sede Onu: 8 giorni (dal 25 Febbraio al 3 Marzo 2020) nella cosiddetta "Grande Mela" per un evento, affiliato al Dipartimento d' informazione pubblica delle Nazioni Unite, considerato la più grande simulazione diplomatica del modello ONU al Mondo con la partecipazione di 5000 Studenti delle scuole superiori provenienti da oltre 75 paesi e 6 Continenti.