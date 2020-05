Ritorno alla normalità per il mercato di Albenga (VIDEOinterviste)

Dopo una prima fase dedicata (in linea con le norme ministeriali) ai soli prodotti alimentari, in quanto bene di prima necessità, oggi a seguito dell’ultimo DPCM ha riaperto nella sua totalità il mercato di Albenga.

Le bancarelle di vari prodotti si sono posizionate, come di consueto, dalla curva di piazza Petrarca, accanto alla sede della Croce Bianca, su tutto il lungofiume fin quasi alla foce del Centa.

“Una giornata uggiosa”, per citare il titolo di una celebre canzone di Lucio Battisti, non è certo il massimo per il commercio all’aperto, ma il tempo fortunatamente ha tenuto e sono state molte le persone che hanno visitato i banchi, tutte nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.

Tutti i banchi hanno una profondità di almeno 120 cm, in più la polizia locale ha posizionato sull’asfalto dei nastri distanziatori bianchi e rossi che segnalano sia la distanza tra acquirente e venditore, sia tra singoli acquirenti (che non possono essere più di due persone alla volta per ciascun banco). La clientela sta dimostrando di osservare queste norme con civiltà ed educazione. Costanti, comunque, i controlli su tutta l'area da parte di diverse pattuglie di agenti della Polizia Locale.

Certo, prima di tornare alla piena normalità ci vorrà ancora un po’ di tempo. E a tal proposito i venditori ambulanti colgono l’occasione per ricordare all’amministrazione comunale quanto era tutto più facile nel periodo del mercato in via Dalmazia. La strada, di ben più forte passaggio, ricca di bar e negozi, rendeva più vivo anche il commercio ambulante e si erano create buone sinergie tra le bancarelle e i negozianti: ciascuna di queste due categorie sapeva giovare dei vantaggi dell’altra in un circolo virtuoso per l’economia locale. Volendo lasciare libera al transito un’arteria importante come via Dalmazia, una soluzione valida potrebbe essere via Carloforte, altrettanto centrale, vicina alle attività commerciali di via Dalmazia e di tutto il quartiere di Pontelungo, ma più vasta e sgombra come spazi.

In teoria domani gran parte degli ambulanti oggi posizionati sul LungoCenta avrebbe dovuto recarsi a Finale Ligure, ma questa città è tra quelle che hanno scelto di temporeggiare ancora un po’ prima di ridare il via al mercato, al fine di valutare le migliori soluzioni logistiche per la sicurezza.