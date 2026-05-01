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Attualità | 10 maggio 2026, 08:00

Problema auto sulla Sp2 ad Ellera, al vaglio la crezione di un parcheggio (FOTO)

Sopralluogo della Provincia e del Comune nella frazione albisolese

Un progetto per risolvere il problema legato alle auto parcheggiate lungo la Sp2 ad Ellera che da anni creano criticità alla viabilità.

La settimana scorsa il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e il vicepresidente Andrea Castellini hanno svolto un sopralluogo insieme al sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, per cercare di trovare una soluzione e migliorare la sicurezza stradale nel territorio della frazione albisolese sulla strada provinciale.

"Oltre alle esigenze di manutenzione della viabilità, finalizzate a uniformare la pavimentazione, sono stati esaminati, in particolare, alcuni interventi specifici da valutare nel merito per far fronte alla carenza di parcheggi sicuri in corrispondenza dei segmenti e delle intersezioni più sensibili, criticità che genera disagi per residenti, lavoratori e visitatori" dicono dalla Provincia.

"Vogliamo traguardare quali sono le possibilità per rendere più fruibile la viabilità - ha detto il Sindaco Maurizio Garbarini - C'è una bozza di progetto preliminare per il parcheggio e vogliamo fare un accordo quadro per inserire insieme delle risorse e realizzare l'opera".

Luciano Parodi

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