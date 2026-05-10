Roccavignale, panchina europea con le impronte arcobaleno dei bambini per la pace (FOTO)

Una seduta blu con i colori dell’Europa e le impronte arcobaleno dei bambini per celebrare la Giornata dell’Europa nel segno della pace e dell’unità.

La cerimonia si è svolta ieri mattina a Roccavignale, accanto al municipio e all’ingresso della scuola dell’infanzia, dove è stata inaugurata la nuova “panchina europea per la pace”, realizzata con il coinvolgimento dei piccoli alunni del paese. Sono stati proprio loro a decorare l’arredo urbano con le impronte delle mani dipinte con i colori della pace, trasformando l’iniziativa in un momento semplice ma partecipato.

All’inaugurazione erano presenti amministratori, insegnanti e famiglie. Il sindaco Amedeo Fracchia ha sottolineato il valore simbolico del progetto, parlando dell’importanza dell’Unione Europea e della pace, temi quanto mai attuali anche per le nuove generazioni.

L’iniziativa è stata promossa anche dal consigliere comunale Marco Chiriaco, componente della Rete dei Consiglieri locali dell’Unione Europea (EULC), organismo promosso dalla Commissione europea e dal Comitato europeo delle Regioni che riunisce oltre 3 mila amministratori locali e regionali. In Liguria i rappresentanti della rete sono soltanto sei.

"Ci teniamo informati sull’Unione Europea e cerchiamo di portare queste opportunità anche nei piccoli comuni", spiega Chiriaco.