Ecco il consueto aggiornamento sulla situazione presso l'ospedale San Martino di Genova alle 14 di oggi, 20 maggio:

Stando al bollettino giornaliero relativo ai pazienti Covid positivi ricoverati al Policlinico risultano 11 i ricoverati in Malattie Infettive, 7 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 1 paziente positivo al Covid-19 in sub intensiva, 27 al Padiglione 12, 4 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 4 al Maragliano.