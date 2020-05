Savona, rinegoziati i mutui dal Comune. Assessore Montaldo: "Più risorse senza gravare sui cittadini"

Annuncia Silvano Montaldo, assessore al bilancio del Comune di Savona: "La Giunta ha deliberato la rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi Prestiti, dopo aver fatto un attenta analisi sulla convenienza economica e sull’impatto nei bilanci comunali. Il valore totale dei mutui rinegoziati è di 15.5 milioni per un totale di 61 mutui e porterà a maggiori risorse per l’anno 2020 di 1.258.000 e per le annualità dal 2021 al 2027 di 939.000".

Spiega Montaldo: "La scelta di aderire a detta iniziativa è finalizzata a creare nuove risorse al bilancio senza pesare ulteriormente sui cittadini e le imprese per far fronte alle maggiori spese e minori entrate legate all’emergenza sanitaria che indicono in maniera rilevante. Liberate le risorse dalla rinegoziazione dei mutui e coperte le spese e le minori entrate legate all’emergenza COVID, le risorse disponibili, sia del 2020 che degli anni a venire, saranno destinate al sostegno economico, sociale e di investimenti finalizzati al rilancio della città".

"Il momento che stiamo vivendo ha toccato tutti, con disagi immensi per tante famiglie e imprese e con ripercussioni che purtroppo non saranno limitati a questi mesi e quindi l’impegno che il Comune deve assumere è quello di recepire le esigenze e le necessità.

L’operazione finanziaria che la Giunta ha deliberato tocca il bilancio attuale e dei prossimi anni e pertanto si è ritenuto corretto chiedere la convocazione della 1’ Commissione Consiliare affinché si possa aprire un confronto con tutte le parti politiche.

A breve verrà anche nuovamente convocato il tavole delle attività economiche per proseguire il confronto finalizzato a recepire le problematiche del settore", conclude l'assessore.