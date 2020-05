Celle, riparte a pieno regime il mercato del venerdì: tutte le disposizioni del sindaco

Riparte a pieno regime, dopo una sola giornata di apertura limitata ai banchi alimentari, il mercato del venerdì di Celle Ligure.

Da questa mattina l'area mercatale cellese ritorna alla normalità con alcune disposizioni legate al distanziamento e alla salvaguardia della salute dei cittadini emesse in un'ordinanza dal sindaco Caterina Mordeglia.

Prima dell'avvio dell'operazioni di vendita è infatti obbligatoria la pulizia e l'igienizzazione delle attrezzature ed è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

Dovranno essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

In caso di vendita di capi d'abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce e dovranno essere disposte misure organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale tramite il monitoraggio da parte della Polizia Locale comunale all'ingresso di Via Boagno.

Saranno inoltre sospesi i posteggi dei banchi lato monte di piazza del Popolo e lato levante dalla parte finale di via Boagno per creare così un distanziamento sufficiente.

I banchi saranno riposizionati in parte negli spazi recuperati dalla rinuncia provvisoria di quote di posteggi assegnati ad altri operatori oppure negli spazi temporaneamente liberi o negli spazi individuati sulla passeggiata.

Con i titolari dei posteggi, dovrà essere effettuato il posizionamento della segnaletica (orizzontale e/o verticale) nella zona dei singoli banchi e delle strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento.

Sarà disposta, oltre al posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli di informazione ai clienti, anche una regolamentazione dei flussi per la quale l'ingresso del mercato settimanale sia effettuata solo da Via Boagno, mentre il deflusso dall'area dovrà essere effettuato tramite il camminamento laterale sotto alla via stessa.