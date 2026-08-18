Savona, Palazzo Sisto rinnova il Patto di collaborazione per il Parco Marabotto

Palazzo Sisto rinnova l'accordo per Parco Marabotto a Legino dando il via libera alla seconda edizione del Patto di Collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dell'area verde.

L’accordo rinnova la sinergia tra l'amministrazione comunale, nello specifico l'assessorato ai Quartieri dell'assessore Maria Gabriella Branca, e il gruppo informale “Vivere Leze”, una realtà che unisce diverse associazioni e abitanti del quartiere. Il precedente patto, sottoscritto nel febbraio 2025 e giunto a naturale scadenza un anno dopo, ha ampiamente dimostrato l'efficacia del principio di sussidiarietà e della gestione condivisa dei beni comuni. Ora, grazie alla nuova proposta inviata dai cittadini a fine maggio, l'esperienza si prepara a ripartire con un programma ricco di novità.

Il piano di valorizzazione dell'area si svilupperà lungo diverse direttrici. Oltre a garantire la regolare apertura e chiusura dei cancelli negli orari stabiliti con il Comune, i volontari lavoreranno per fare del parco un punto di ritrovo vivo e dinamico per la comunità, attraverso l'organizzazione di feste di quartiere, spettacoli teatrali, eventi culturali, attività motorie e giochi dedicati ai più piccoli.

Un ruolo centrale sarà affidato all'educazione ambientale: in stretta collaborazione con le scuole primarie e secondarie di Legino verrà infatti realizzato un percorso botanico, arricchito da cartelli e piastrelle informative a tema ecologico. Non mancheranno poi gli interventi diretti sul decoro urbano, con lavori di piccola manutenzione come la tinteggiatura del cancello e la creazione di un nuovo murales.

Palazzo Civico sosterrà l'iniziativa mettendo a disposizione i materiali di consumo necessari e garantendo la copertura assicurativa per tutti i volontari coinvolti.