Matteo Marcenaro (Liguria Popolare): “Pietro Balestra punto di riferimento per tutti gli amministratori del territorio savonese”

“Sono molto felice per questo nuovo e importante risultato – dichiara il responsabile provinciale savonese di Liguria Popolare Matteo Marcenaro – la disponibilità dell’amico Pietro Balestra a condividere insieme questo percorso è il risultato di un gioco di squadra dove tutti hanno fatto la loro parte perché l’obiettivo comune di tutti noi è il bene del nostro territorio”.

“Pietro è una persona di grande valore ed esperienza che per gli amministratori del savonese è sempre stato un punto di riferimento per capacità, concretezza e azione politica – prosegue Marcenaro – condivido in pieno la linea intrapresa dal nostro Presidente Andrea Costa nel dare priorità a candidati che hanno avuto o hanno ruoli amministrativi perché ritengo che l’esperienza sia un valore aggiunto” .

“Oggi Liguria Popolare è un movimento radicato sul territorio che in questi ultimi anni è cresciuto moltissimo – continua il responsabile provinciale Matteo Marcenaro – siamo presenti in Consiglio provinciale e in Consiglio comunale a Savona con Luigi Bussalai e Susanna Karunaratne, c’è stata l’adesione di molti Sindaci, Assessori e Consiglieri e altri nuovi gruppi sono in corso di costituzione”.

“Mi piace ricordare quando siamo partiti insieme ad Andrea Costa oltre quattro anni fa – conclude Matteo Marcenaro – eravamo un piccolo gruppo con tante idee e progetti da realizzare e oggi siamo una grande squadra che giorno dopo giorno ha visto raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti. La nostra forza risiede nel rapporto di sincerità e fiducia costruito con i cittadini, nel legame forte che ci connette al territorio e alla sua quotidianità".