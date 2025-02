La Nefrologia dell'Asl2 partner di uno studio clinico dell'Università di Oxford

La Nefrologia dell'Asl2 collaborerà con l'Università di Oxford, soggetto promotore dello studio sperimentale nell’Unione Europea dal titolo "EASi-Kidney - Studio clinico multicentrico, internazionale, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l’effetto dell'inibitore della sintesi dell'aldosterone BI 690517 in combinazione con empagliflozin in pazienti con insufficienza renale cronica”.