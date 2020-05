Coronavirus: attualmente positivi ancora in diminuzione nella nostra Regione, ma nel savonese si registra una giovane vittima

Calano anche oggi i positivi nella nostra regione, dove il trend dell’epidemia si conferma in discesa. Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 100 unità assestandosi a un totale di 3.618 casi. Sono 6 le schede decessi in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.429 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Gli ospedalizzati sono 242 (-12), 19 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.166 (meno 2 rispetto a ieri). Il totale del test effettuati ammonta a 96.678 (2.226 in più di ieri).

Un decesso nelle ultime 24 ore nel savonese, all'interno del presidio Asl 2 di ponente: una donna di 45 anni della Provincia di Savona. Nessun decesso nell'imperiese. In provincia di Genova tre i morti, tutti al San Martino: un uomo di 82 anni e due donne, di 44 e 88 anni.

I positivi divisi per provincia:

Imperia 415

Savona 608

Genova 2.482

La Spezia 111

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 42 (4 in terapia intensiva) -1 rispetto a ieri

Asl 2 - 49 (3 in terapia intensiva) -4

San Martino - 34 (4 in terapia intensiva) -4

Galliera - 38 (nessuno in terapia intensiva) -2

Gaslini - 3 (0) +1

Asl 3 - 33 (5 in terapia intensiva) -

Asl 4 - 13 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 5 - 29 (3 in terapia intensiva) -1

Sono 1.196 i soggetti in isolamento domiciliare (-106). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.180 (+18), mentre i guariti con due test negativi sono 4.501 (+147).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 100

Asl 2 - 322

Asl 3 - 416

Asl 4 - 179

Asl 5 - 149